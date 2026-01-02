臺博館發行全新會員卡 盡情欣賞文物與建築之美

記者劉昕翊／綜合報導

2026到來，今年也一起在方寸之間，與整座島嶼交會吧！國立臺灣博物館即日起發行全新會員卡「島嶼交會卡」，可於1年內不限次數探索臺博館4館，盡情欣賞豐富文物與建築之美，歡迎民眾踴躍前往本館服務臺申辦，一同走進知識之境。

臺博館表示，此次試著將臺灣的靈魂，濃縮進這一張小小的卡片裡，例如，莫蘭迪色的山脈起伏，是土地的脊樑；古典的建築圓頂，是歷史的守望。當民眾將卡片從卡套抽出的那一刻，彷彿是開啟一場跨越時空的對話，指尖觸碰到卡片，彷彿能感受到太平洋的暖流與山林的氣息。

臺博館強調，「島嶼交會卡」可用於「無限漫遊」有效期限內無限次（不含付費特展）參觀臺灣博物館本館、古生物館、南門館、鐵道部園區，盡情欣賞各項精采展覽，並享有不定期會員專屬權益與優惠；「專屬收藏」則可欣賞質感設計燙金卡面，將臺灣美學隨身攜帶。這張卡片是一條道路，不再只是門票，而是邀請民眾走進想像與知識之境的通行證。

