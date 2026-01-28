臺博館馬年賀卡抽獎 迎接新的一年

記者劉昕翊／臺北報導

農曆過年即將到來，國立臺灣博物館推出「2026馬年賀卡」抽獎活動，即日起至2月1日23時59分，民眾只要追蹤臺博館臉書，並完成指定步驟，即有機會收到以海洋物種為主題設計的精美賀卡，邀請大眾踴躍參與，一同迎接新的開始。

臺博館表示，今年賀卡以海洋為歸屬，集結三斑海馬、馬頭魚、斑馬螺等海洋物種，期讓民眾潮起載夢、海湧未來，一起微笑浪花開，且賀卡除賞心悅目，還兼具實用功能，可根據自身想法切換「馬上回來」、「出差中」、「休假中」、「會議中」等不同狀態。

廣告 廣告

此次抽獎共提供5份賀卡，民眾需於2月1日23時59分以前完成3大步驟，即可參與抽獎，其一為追蹤臺博館臉書粉絲專頁，接續按讚、公開分享該篇活動貼文，最後在留言區標註2位朋友，並分享2026希望在臺博館看到的展覽，或對臺博館的期待即完成。

臺博館指出，完成所有步驟，才有抽獎資格，且同一帳號僅限留言1次，不重複中獎，獎品寄送範圍限臺灣本島、離島；得獎名單將於2月2日在該貼文留言公告5位得獎者，請得獎者於3日內私訊提供收件資訊，包含姓名、電話、收件郵遞區號及地址，若未於時限內回覆，將視同放棄得獎資格。

國立臺灣博物館推出「2026馬年賀卡」抽獎活動，即日起至2月1日23時59分，完成指定步驟，即有機會收到以海洋物種為主題設計的精美賀卡。（取自國立臺灣博物館臉書）