臺博館「在標本裡寫一座山」成果發表會登場 多元書寫展現公民視角下的新自然史

【記者蔡富丞/綜合報導】國立臺灣博物館（12）日下午在本館大廳舉辦「在標本裡寫一座山」新自然史書寫成果發表會，近200名合作學校師生與入選作者齊聚一堂，分享第一年度成果。此次發表會不僅為創作者提供展示交流的平台，也象徵臺博館推動「新自然史書寫計畫」的重要里程碑。

活動由館長陳登欽致詞揭開序幕，並由徵稿計畫的入選者及校園書寫計畫的參與師生上臺領獎與合影。隨後，由計畫總主持人、臺博館副研究員李子寧導覽計畫成果展區，並由各班學生作為小小導覽員，於校園展區中介紹他們的觀察與創作歷程，從一件標本、一段記憶到一篇故事，呈現自然史文本多重詮釋的可能性，現場交流氣氛熱烈。

陳登欽在致詞中表示，「在標本裡寫一座山」象徵博物館以全新方式開放典藏詮釋，讓標本不再僅由專業人員單向解讀，而是邀請大眾共同參與書寫。他指出，計畫以「標本、書寫、山」三大關鍵字為核心意象，從百年典藏到最新採集的自然史標本，都能透過不同筆觸長出新的故事與觀點。他強調，這項計畫最迷人的地方在於真正把博物館的內容向社會打開，讓更多人以自己的方式與標本連結，成為共同建構臺灣新自然史的重要力量。

為使更多民眾親身感受這項計畫的能量，臺博館即日起至12月18日，於本館二樓迴廊推出「在標本裡寫一座山」成果展。該展分為兩大展區，其中「筆尖下的博物誌」集結跨領域創作者與研究者的作品，包括徐振輔、黃瀚嶢、王新仁、林大利、胡哲明、陳力航、劉錡豫、夏曼˙藍波安、林益仁團隊、謝景岳團隊、李立鈞團隊等人，從天堂鳥、藻類、地質標本到人文歷史物件，以科學、文學、藝術與歷史交織的書寫方式，重新建構標本背後的知識與文化脈絡。展區亦呈現漫畫創作者捲貓、幽靈海嗨，以及藝術家王新仁的視覺作品，共展示7篇主題專文、2篇漫畫創作、1組生成式藝術創作、3組專題研究與策展書寫，以及25篇徵稿入選與多篇邀稿作品，反映出社會大眾對自然與人文的多面關照。

另一展區「標本裡的奇思異想」則呈現北市國語實小、東門國小、北市大附小、石牌國小、古亭國小、桃園長庚國小、苗栗蕉埔國小、宜蘭武塔國小及樹國子共學團等班級的校園書寫成果。學生在博物館實地觀察後，透過修辭、聯想與創意策展方式描繪生物故事，從楓香樹下的季節生命，到標本櫃裡的夜語，展現出跨世代自然書寫的豐富想像力與對生命的細緻觀察。展區可見童趣筆觸所帶出的自然回應，也看見年輕世代如何理解物種、生態與土地之間的連結。

「新自然史書寫計畫」目前已累積超過80篇投稿、逾百人參與工作坊，以及超過220名學生投入校園書寫。臺博館也將於12月14日舉辦分享座談會，邀請計畫創作者與研究者交流自然史創作與詮釋經驗，期望激盪更多靈感與參與，鼓勵民眾投入共寫臺灣新自然史的行列。