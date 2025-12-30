臺博館《搶救Sol3》遊戲啟動 大小朋友一起拯救星球

為了讓民眾能寓教於樂，喚醒守護地球的意識，國立臺灣博物館以臺博館守護精靈IP形象，建置的首款《搶救Sol3：環境調查行動》創新探索遊戲，由六位來自不同星域、人格化的動物資深研究員，帶領玩家調查星球Sol3（地球）上的生態危機，執行搶救環境的緊急任務。

臺博館指出，《搶救Sol3》是一款寓教於樂的闖關遊戲，玩家首先要深入四大環境艙，負責調查Sol3星球上的生態危機，進行各項危機溯源，發現環境問題，累積四大環境艙闖關紀錄，即可開啟DATA災難控制艙，執行對應每項環境危機的專屬互動搶救任務，解決如水汙染、塑膠汙染、資源過度利用、土地利用衝突等問題，透過模擬研究、數據蒐集與修復任務的虛擬訓練後，可以收集不同等級的成就卡，凸顯任務成績。

臺博館表示，透過遊戲方式，有助環境議題變得容易理解，用搶救的思維強調落實環境永續的重要性。這不僅是一款遊戲，更是一次深化的環境教育體驗。

《搶救Sol3：環境調查行動》遊戲已正式啟動，大小朋友都可上線拯救Sol3。