臺博館「第六次大滅絕」特展 喚醒人類思考生態問題

國立臺灣博物館與農業部林業及自然保育署共同策劃的「第六次大滅絕?命運還是機會」特展開幕。

「第六次大滅絕?命運還是機會」特展，展出已經滅絕的臺灣雲豹標本。

「第六次大滅絕?命運還是機會」特展展出儒艮標本。

「第六次大滅絕?命運還是機會」特展中的拍貼機。

地球曾經發生過五次大滅絕，現在國立臺灣博物館與農業部林業及自然保育署共同策劃的「第六次大滅絕?命運還是機會」特展今天(1日)正式登場，回顧過去五次大滅絕的發生，並點出第六次滅絕正在發生，希望引導人類思考是否能扭轉，展覽現場也展示多個珍貴標本，並透過AR技術，讓已消失的臺灣雲豹、渡渡鳥復活，希望喚醒人類保育的意識。

策展人、臺博館研究員向麗容表示，科學研究指出，2050年全球將面臨生物多樣性的喪失，終將危害人類的生存，因此，本次「第六次大滅絕?命運還是機會」，以「命運」與「機會」為主軸，回顧過去五次地球物種發生滅絕的「命運」，及現在進行中的第六次滅絕，人類還有沒有「機會」扭轉，希望鼓勵大家多做些事情，去停止滅絕或甚至倒轉。

向麗容介紹，本次展覽精選臺博館珍貴典藏標本如已經滅絕的臺灣雲豹、罕見的儒艮與象徵臺灣海洋生態警訊的中華白海豚，希望以實體標本，喚醒民眾對棲地破壞與生存困境的關注；另外，本次也借科技之力，透過AR沉浸式展示，民眾只要用手機一掃，已經滅絕的渡渡鳥與臺灣雲豹，就會再次現身；拍貼機的設計，則是回應造成滅絕的原因或推手是誰，民眾只要站在拍貼機前，就可找到答案。

國立臺灣博物館館長陳登欽表示，展覽的目的在喚醒社會大眾對環境與物種保護的重視，他認為面對第六次大滅絕，不要認定這是一個命運，而是選擇留住一個機會，希望大家開始行動。

林保署署長林華慶也表示，展覽命名為「第六次大滅絕?命運還是機會」，他覺得非常好，全球希望在2030年能讓滅絕的趨勢減損，若不希望人類加速第六次大滅絕的發生，還有一些時間可以努力，林保署這幾年在搶救臺灣本土野生動物瀕危工作，及民眾改變消費行為，企業調整生產方式，減少利用生物多樣性的資源等，看起來奏效，但是仍需公私部門協力推動，很高興透過這個展覽，讓民眾了解我們正面臨的危機，也希望有更多志同道合者加入。

展覽自12月2日起到115年11月1日止，在臺博館南門園區展出，臺博館表示，將會開發學習單及舉辦更多教育推廣活動，歡迎民眾及學校參觀。