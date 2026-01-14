臺史博公布年度重點特展與2期擴建計畫 向世界展現臺灣文化軟實力





國立臺灣歷史博物館14日舉辦媒體交流會，首度完整揭示2026年4大重點特展規劃，也同步向媒體說明博物館未來發展方向與已啟動的第二期公共建設計畫。臺史博表示，歷經了常設展更新、組織升格的重要階段，博物館正積極從「大家的博物館」邁向「世界的臺史博」，以更具國際視野的策展與空間布局，向世界展現臺灣的文化軟實力。

臺史博啟動第二期擴建工程計畫，目標120年正式全面再開館（先期規劃示意圖）。

展覽規劃方面，今年的策展方向持續以「從歷史回應當代」為核心，透過女性、運動、信仰與山林等主題，回望臺灣社會在不同時代中的選擇、移動與集體經驗。率先於去（2025）年底登場的《轉機—臺灣女子移動紀事特展》為臺史博繼2012年女性專題展後，再度推出的大型女性主題展覽，透過16位女性的人生旅途，呈現百年間臺灣女性在國內與跨國移動中的抉擇與能動性，並集結國內外超過60處單位協力完成，展期至今年8月30日止。

呼應今年第20屆亞洲運動會，臺史博與運動部共同推出《亞洲在場—臺灣與亞洲運動會特展》（展期自今年4月21日至10月18日），首度系統性梳理臺灣參與亞運的歷史脈絡，跳脫獎牌導向，呈現運動員生命史與競技運動在臺灣社會中的文化意義。

下半年則推出國際重點大展《萬相天后：臺灣媽祖信仰與物質特展》（暫名），荷蘭國家博物館館藏的7幅珍貴媽祖聖跡圖冊將首次來臺展出，同時串聯臺灣各地媽祖廟文物，展現信仰的跨地域流動；年底則有《山有多遠—臺灣登山100周年特展》（暫名），是臺史博首檔山岳專題展覽，回望百年間臺灣登山活動的軌跡，並呼應近年隨著山林政策逐步開放，登山活動日益蓬勃、山林議題受到高度關注的現象，期盼引領觀眾展開一段兼具知識性與感官體驗的展覽旅程。

除展覽內容外，臺史博也向媒體說明第二期擴建工程計畫，未來將以國際接軌、當代蒐藏、文化科技與產業觀光為方向，規劃新增典藏空間、特展與文化科技展廳，並以「歷史長廊」串聯各館，打造兼具展示、教育與休閒功能的國際級博物館。二期擴建不只是硬體空間的延伸，更是博物館未來願景的重要一步，期盼透過結合文化科技、促進公眾參與及強化國際交流，讓臺史博成為世界理解臺灣歷史與文化的重要窗口，也在「大家的博物館」基礎上，穩健邁向「世界的臺史博」。

施工期間將採分區、分階段方式進行，期間部分戶外園區將進行施工，但展館仍持續正常營運，不影響民眾參觀，並預計於119年分段取得使用執照後，目標120年正式全面再開館。

博物館觀眾和棒球迷有福了！「統一7-ELEVEN獅隊」即將於今年3月中職新賽季在亞太成棒主球場開打，臺史博與統一獅球團正積極商討「觀展＋觀賽」的行銷合作，擴大文化與運動魅力，未來本區活動熱鬧精彩可期。

