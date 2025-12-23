臺史博推出女子移動紀事特展 探討傳統女性社會框架

臺灣歷史博物館推出「轉機：臺灣女子移動紀事特展」，以「移動」為關鍵字，回顧百年來臺灣女性如何在制度、身體與社會框架的限制中，走向更廣闊的人生舞臺。

特展以「行前準備」為起點，探討長期束縛女性行動的社會規訓，如纏足、養女制度與月經禁忌等議題。透過展出三寸金蓮、賣身契及月經布等文物，引領觀眾理解身體與階級如何限制女性的行動，也呈現早期女性受教育與投入職場所面臨到的困境。

本次展覽除納入臺史博館藏文物，包含漆有「消滅赤禍」反共標語的營業用三輪車、1980年代初期偉士牌機車，以及鄧麗君代言的機車廣告看板外，亦展出多件代表性的借展文物，包括畫家陳進的經典畫作〈洞房〉、田徑選手紀政的奧運銅牌、作家三毛旅途中珍藏的物件，以及歌仔戲國寶人物小咪在藝霞歌舞劇團時期的演出服等，透過不同人物與文物，勾勒女性行動與移動的多元樣貌。

「轉機：臺灣女子移動紀事特展」即日起至明年8月30日於臺史博展示教育大樓4樓第一特展室展出，