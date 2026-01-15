臺史博新年度規畫四大特展 二期擴建工程走向國際

臺史博公布年度4大重點特展，透過女性、運動、信仰與山林等主題，持續從歷史回應當代。

臺灣歷史博物館繼去年底推出臺灣女子移動紀事特展，接續將推出臺灣與亞運會、媽祖信仰及臺灣登山100週年特展，而持續進行的二期擴建工程，將打造具教育、展示等工能的國際級博物館。

國立臺灣歷史博物館今年規畫了四大重點特展，除了已經在去年底登場的《轉機—臺灣女子移動紀事特展》，臺史博副館長莊佩樺表示，呼應今年第20屆亞洲運動會，臺史博與運動部共同推出《亞洲在場—臺灣與亞洲運動會特展》，首度系統性梳理臺灣參與亞運的歷史脈絡，跳脫獎牌導向，呈現運動員生命史與競技運動在臺灣社會中的文化意義。

除展覽內容外，莊佩樺表示，臺史博第二期擴建工程計畫，未來將以國際接軌、當代蒐藏、文化科技與產業觀光為方向，規劃新增典藏空間、特展與文化科技展廳，並以「歷史長廊」串聯各館，打造兼具展示、教育與休閒功能的國際級博物館。二期擴建不只是硬體空間的延伸，更是博物館未來願景的重要一步，期盼透過結合文化科技、促進公眾參與及強化國際交流，讓臺史博成為世界理解臺灣歷史與文化的重要窗口，也在「大家的博物館」基礎上，穩健邁向「世界的臺史博」。施工期間將採分區、分階段方式進行，期間部分戶外園區將進行施工，但展館仍持續正常營運，不影響民眾參觀，並預計於119年分段取得使用執照後，目標120年正式全面再開館。

莊佩樺表示，台史博下半年則推出國際重點大展《萬相天后：臺灣媽祖信仰與物質特展》（暫名），荷蘭國家博物館館藏的7幅珍貴媽祖聖跡圖冊將首次來臺展出，同時串聯臺灣各地媽祖廟文物，展現信仰的跨地域流動；年底則有《山有多遠—臺灣登山100周年特展》（暫名），也是臺史博首檔山岳專題展覽，回望百年間臺灣登山活動的軌跡，並呼應近年隨著山林政策逐步開放，登山活動日益蓬勃、山林議題受到高度關注的現象，期盼引領觀眾展開一段兼具知識性與感官體驗的展覽旅程。