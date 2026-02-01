臺史博新春限定 「走進臺灣人的生活故事」

記者劉昕翊／綜合報導

農曆新年即將到來，國立臺灣歷史博物館將於18至22日，以「走進臺灣人的生活故事」為主軸，推出一系列新春限定活動，策劃開運互動戲劇、重溫臺灣女子打拚歲月的手作體驗等豐富內容，陪伴民眾度過充滿生活感的年節時光。

臺史博表示，18至20日館內大廳將變身為開運場地，上演新春限定互動戲劇《鳳仙姑跨海救援阿龍師》，帶領民眾一起「窺天機、招好運」，且有機會拿到開運好禮；21、22日將舉辦「指尖上的經濟奇蹟─說故事與串珠手作」活動，帶領民眾回到「客廳即工廠」的1970年代，了解臺灣女性如何靠著指尖串起家庭的生計，並親手串起專屬的新年好運飾品。

廣告 廣告

即日起至3月1日則推出「MUSE大玩家─Team MUSE」活動，邀大眾到常設展來一場「美食大對決」，跟著小兔搜查隊一起尋找好吃又好用的展品。

刻正展出中的「轉機：臺灣女子移動紀事」特展，3月將推出2場深度活動，包含開箱三毛的「旅遊寶貝」，更認識她追尋靈魂自由的感人「移動」；另同步展出「開箱吧！臺史博館藏桌遊特展」及「寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景特展」，邀民眾換個方式走春，體驗最有溫度的歷史。

18至20日期間，臺史博大廳將上演新春限定互動戲劇《鳳仙姑跨海救援阿龍師》。（臺史博提供）