臺史博海外史料看臺灣資料庫上線 重新看見臺灣歷史

臺史博「海外史料看臺灣資料庫」，一鍵搜尋世界中的臺灣。

由臺灣歷史博物館建置的「海外史料看臺灣資料庫」已正式上線，將多年累積的海外臺灣史料研究成果，轉化為全民開放的數位平台。館長張隆志表示，這個資料庫最有價值的地方，在於提供「世界與臺灣如何彼此互動」為核心視角，重新組織歷史材料。

從17世紀荷蘭文獻、19世紀的法國軍官手繪地圖，到20世紀日本導演在臺灣拍攝的影片，不只讓民眾看見臺灣自身的歷史敘事，也能理解臺灣在全球歷史中的位置。