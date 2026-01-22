臺史博陳澄波特展 入選《Shopping Design》年度展演

記者劉昕翊／綜合報導

國立臺灣歷史博物館特展《寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景》不僅獲設計圈與文化界一致推薦，更入選《Shopping Design》2025 Best 100年度展演，以藝術家陳澄波的生命軸線為策展核心，展期至3月1日，邀請民眾把握機會，前往感受陳澄波與家庭的生命風景。

展覽從陳澄波妻子張捷視角出發，讓觀眾看見陳澄波除藝術家身分，更記錄著其在動盪年代中努力生活、幽默、熱愛動物且珍惜友誼等不為人知的另外一面；首度大規模且系統性地展出2人的生命軌跡，包含，由財團法人陳澄波文化基金會捐贈給臺史博的陳澄波遺書、遺照玻璃底片與照片等重要文物，以及多幅珍貴的私人生活照，讓臺灣近代藝術史能以如此貼近「人」的方式被觀看。策展人黃裕元指出，《寫生的故事》試圖翻轉過往臺灣史觀的沉重視角，讓大眾理解陳澄波不是一位高高在上的殿堂級藝術家，而是一個有血有肉、熱愛生活的人，「我們希望觀眾看完展時，是帶著快樂的心情離開」。

此次特展從人本出發，吸引眾多藝文名人前往觀展，其中，演員連俞涵分享，臺史博從常設展到特展的完整動線，彷彿實體走進歷史課本，令人感動；「蘇打綠樂團」團長阿福則被張捷為所愛之人細心保存作品與生活痕跡的情感深深打動，認為那些帶有筆觸與溫度的記錄，是數位科技難以取代的珍寶。此外，配合展覽，館方亦精細規劃活動，讓藝術走入生活，包含，在嘉義和臺南舉辦「走進寫生現場」小旅行，帶領民眾走訪陳澄波曾經寫生作畫的地方，對比真實街景與畫作，感受跨越80年的時空對話和今昔風華。

《寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景》透過超級藏家張捷得以在展中，讓世人看見陳澄波對於生命的熱情。（臺史博提供）

國立臺灣歷史博物館特展《寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景》日前傳來捷報，入選《Shopping Design》2025 Best 100年度展演。（臺史博提供）

展覽特製的「寫生卡」歡迎大眾在展期倒數階段到館索取，一起走進畫家的寫生現場。（臺史博提供）