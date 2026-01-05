臺史博「海外史料看臺灣資料庫」即日起正式上線

記者劉昕翊／綜合報導

國立臺灣歷史博物館建置的「海外史料看臺灣資料庫」即日起正式上線，將累積多年的海外臺灣史料研究成果，轉化為全民開放的數位平台，讓研究者與社會大眾輸入關鍵字即可免費查閱，從全球視角重新理解臺灣的歷史脈絡。

數百年來，來自不同國家的旅行者、探險家、學者與官員，曾以文字、影像、地圖與檔案記錄其所見的臺灣，且長期分散典藏在海外博物館與檔案機構，受限距離與各單位閱覽規定，以往大多只能親赴海外查閱，門檻極高。臺史博自籌備處時期起，研究團隊便陸續走訪日本、荷蘭、英國、美國、德國、法國、西班牙等多國博物館與典藏機構，進行實地訪查、史料盤點與研究整理，歷經20多年累積，成功建置「海外史料看臺灣資料庫」。

廣告 廣告

「海外史料看臺灣資料庫」將來自世界各地的臺灣記憶首次加以系統性整合，第1階段已開放20項研究計畫、18冊專書出版內容，以及高達700件的文物和文獻影像，使用者無須註冊帳號，只要搜尋人物、地名或事件等關鍵字，在家中即可免費瀏覽海外史料中的臺灣紀錄；除研究用途，資料庫對一般民眾也相當友善，輸入關鍵字，有機會遇見老照片、外國人筆下的文字，或一則海外留下的臺灣故事，透過外國人的視角，看見不同時代的臺灣。

另外，臺史博館長張隆志表示，這個資料庫最有價值的地方，在於提供「世界與臺灣如何彼此互動」為核心視角，重新組織歷史材料，從17世紀荷蘭文獻、19世紀的法國軍官手繪地圖，到20世紀日本導演在臺灣拍攝的影片，這些史料呈現不同時代、不同國家眼中的樣貌，讓民眾不只看見臺灣自身的歷史敘事，也能理解臺灣在全球歷史中的位置。

此外，臺史博指出，未來將持續與國際博物館及典藏機構合作，逐步擴充資料庫內容，陸續加入更多海外影像、文物、歷史地圖、檔案紀錄與影音資料，期透過持續累積與開放共享，讓資料庫能夠成為理解臺灣歷史與世界連結的重要平台，也讓更多人看見世界如何記住臺灣，以及臺灣如何在不同歷史時期走向世界。

臺史博「海外史料看臺灣資料庫」，提供民眾一鍵搜尋世界中的臺灣。（臺史博提供）

資料庫網站規劃「推薦主題專區」，除深度介紹海外臺灣史料，同時利用豐富的動態特效及遊戲化設計，引導讀者從不同角度與閱讀方式理解海外史料。（臺史博提供）

資料庫同時呈現法文手稿的研究成果與原始史料，讓使用者能對照閱讀，更深入理解內容。（臺史博提供）