臺史博「海外史料看臺灣資料庫」 即起上線

記者劉昕翊／綜合報導

國立臺灣歷史博物館建置的「海外史料看臺灣資料庫」即日起正式上線，將累積多年的海外臺灣史料研究成果，轉化為全民開放的數位平臺，讓研究者與社會大眾輸入關鍵字即可免費查閱，從全球視角重新理解臺灣的歷史脈絡。

臺史博研究團隊陸續走訪日、美、英、德、法等多國博物館與典藏機構，進行實地訪查、史料盤點與研究整理，歷經20多年累積，成功建置「海外史料看臺灣資料庫」。第1階段開放20項研究計畫、18冊專書出版內容，以及高達700件的文物和文獻影像，在家即可免費瀏覽海外史料中的臺灣紀錄；除研究用途，民眾輸入關鍵字，也有機會遇見老照片、外國人筆下的文字，或海外留下的臺灣故事，透過外國人的視角看見不同時代的臺灣。

臺史博館長張隆志表示，資料庫最有價值之處，在於提供「世界與臺灣如何彼此互動」為核心視角，重新組織歷史材料，從17世紀荷蘭文獻、19世紀的法國軍官手繪地圖，到20世紀日本導演在臺灣拍攝的影片，這些史料呈現不同時代、不同國家眼中的樣貌，讓民眾不只看見臺灣自身的歷史敘事，也能理解臺灣在全球歷史中的位置。

資料庫網站規劃「推薦主題專區」，利用豐富的動態特效及遊戲化設計，引導讀者從不同角度與閱讀方式理解海外史料。（臺史博提供）