臺史博「轉機：臺灣女子移動紀事特展」進入生命旅途

記者劉昕翊／綜合報導

國立臺灣歷史博物館即日起至明年8月30日推出「轉機：臺灣女子移動紀事特展」，不僅陳展多件館藏及借展的文物，更設計「登機門」展覽路線，邀請民眾進入16位女性人物的生命旅途，一同回顧百年來臺灣女性如何在制度、身體與社會框架的限制中，尋找轉圜的可能，走向更廣闊的人生舞臺。

臺史博館自2003年起即投入臺灣女性史研究，建立「臺灣女人」數位網站，此次特展更是繼2012年「臺灣女子．非常好特展」後，推出的第2檔女性專題大展，並於今（23）日舉辦開幕活動，館長張隆志表示，特別感謝國內外超過60個單位與個人的借展與協力。

展覽除納入臺史博館藏文物，包含漆有「消滅赤禍」反共標語的營業用三輪車、1980年代初期偉士牌機車，以及鄧麗君代言的機車廣告看板，亦展出多件代表性的借展文物，包括，畫家陳進的經典畫作〈洞房〉、田徑選手紀政的奧運銅牌、作家三毛旅途中珍藏的物件，以及歌仔戲國寶人物小咪在藝霞歌舞劇團時期的演出服等，透過不同人物與文物，勾勒女性行動與移動的多元樣貌。

特展以「行前準備」為起點，探討長期束縛女性行動的社會規訓，如纏足、養女制度與月經禁忌等議題，透過展出三寸金蓮、賣身契及月經布等文物，引領觀眾理解身體與階級如何限制女性的行動，也呈現早期女性受教育與投入職場所面臨到的困境。

此外，觀眾可循著展覽動線，選擇搭乘「國內線」或「國際線」，走進16位女性人物的生命旅途，其中，「國內線」以臺灣發展的重要年代為節點，對應呈現各時期關鍵的女性移動議題；「國際線」則帶領觀眾跨越海洋，追尋臺灣女子走向世界的足跡，包含，張聰明、陳進、林月雲、莊淑旂等。

「轉機：臺灣女子移動紀事特展」即日起至明年8月30日，在臺史博展示教育大樓4樓第一特展室展出。（臺史博提供）

「轉機：臺灣女子移動紀事特展」即日起至明年8月30日登場，並於今（23）日舉辦開幕活動。（臺史博提供）

策展人劉維瑛為貴賓導覽解說，在地圖前方生動精采介紹臺灣女性的移動過程。（臺史博提供）