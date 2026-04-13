【臺史同慶 攜手共榮】賴總統4/22率團訪史瓦帝尼 盼深化合作

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記者吳典叡／臺北報導

總統府昨日指出，總統賴清德將於本月22至26日率團訪問友邦史瓦帝尼，27日返國。賴總統期許能達成「安全共榮、經濟共榮、數位共榮」等3大核心目標，共同慶賀臺史之間深厚的情誼，期盼兩國未來進一步深化合作，在繁榮的道路上並肩前行，共創人民持久福祉與真摯情誼。

總統府發言人郭雅慧表示，史國將在24至26日舉辦慶祝史王登基40週年暨史王58歲華誕慶典等一系列慶祝活動，回應史王誠摯邀請，展現我對史國的重視，並為未來雙邊合作注入新動力，賴總統將率團往訪。

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郭雅慧指出，此次以「臺史同慶 攜手共榮」為出訪主軸，賴總統期許達成「安全共榮、經濟共榮、數位共榮」等3大核心目標。賴總統將會晤史王恩史瓦帝三世，就雙邊重要合作計畫及國際議題充分交換意見，藉此彰顯臺灣走向世界的決心與承諾，以及與友邦攜手共榮發展的精神。

相關行程規劃，外交部次長吳志中說，主要包含官式行程、雙邊合作、慶典活動3部分。其中，官式行程將會晤史王恩史瓦帝三世並舉行雙邊會談，與史國簽署聯合公報、見證兩國外長簽署「中華民國（臺灣）政府與史瓦帝尼王國政府關務互助協定」及拜會恩彤碧王母等。

在雙邊合作方面，聽取臺灣產業創新園區及戰略儲油槽簡報與見證臺商簽署「投資意向書」，也將視察駐史醫療團智慧醫療門診及出席婦女創業小額信貸循環基金成果展等活動。至於慶典活動則將出席史王登基40週年暨58歲華誕雙慶典、史國國宴、史國國際會議中心開幕式及花園派對等。

吳志中表示，賴總統也將宴請史國及非南地區僑胞。強調推動元首外交，增進雙邊高層情誼一向是政府重點外交工作，此次是賴總統上任後首度出訪史國，並參加史國極具歷史意義的史王登基40週年相關慶典，意義非凡。

總統府發言人郭雅慧指出，賴總統將於22至26日率團訪問友邦史瓦帝尼，27日返抵國門。（記者吳典叡攝）