臺大三校系統聯手出擊QS亞太高教峰會 以團體戰拓展國際合作新格局

▲「國立臺灣大學系統」於共同參加在韓國高麗大學首爾校區舉行的QS亞太高教峰會，以整合資源、協同發展的「團體戰」模式亮相，展現臺灣高等教育在亞太區域的實力與合作潛能。(圖:國立臺灣科技大學提供)

國立臺灣大學、國立臺灣科技大學與國立臺灣師範大學組成的「國立臺灣大學系統」於四日至六日共同參加在韓國高麗大學首爾校區舉行的ＱＳ亞太高教峰會，現場匯聚全球數百所大學與超過一千五百位高等教育領袖，共同探討跨世代人才培育與創新合作的未來趨勢。

此次代表團由臺大副校長暨臺大系統執行長丁詩同領軍，偕同臺科大副校長周子銓及臺師大研發長許瑛玿率領團隊出席，除參與高峰論壇、講座外，臺大系統也在現場設置聯合攤位，與各國大學領袖及代表進行一對一交流，針對交換學生、雙聯學位、聯合研究、學生實習及師資交流等議題探討可能性，同時也挖掘新的合作模式。

早在二０一六年，臺大、臺科大及臺師大就已意識到個別學校的力量有限，唯有進行策略聯盟，才能形塑長遠且具影響力的國際地位，因此整合三個不同體系的大學龍頭成立「臺大系統」，雖然在校務發展與學術定位上各具特色，但透過密切合作，已形成資源互補的生態系。

丁詩同表示，在快速變遷的國際高教環境中，個別學校的力量有限，唯有透過互補優勢、資源共享的『團體戰』，才能在國際舞臺上形塑更長遠、更具影響力的地位。他也期待透過本次峰會，向全球高等教育界充分展現臺大、臺科大、臺師大系統化整合所展現的潛能與實力。

臺科大副校長周子銓指出，「臺科大參與其中，不只是展示學校在各方面發展的成果，更希望透過這樣的國際場合，尋找新的合作模式，並與各國學府進行串聯，唯有不斷與時俱進、保持組織韌性，才能在競合的環境中穩健前行」，同時期待能藉此共同推動國際研究專案、永續策略經營及青年科研交流，讓臺科大的教育與研究能量持續與國際接軌。

此外，ＱＳ亞太高教峰會特別邀請聯合國前秘書長潘基文表示，全球正面臨氣候變遷、貧富差距、科技變革與政治關係緊張等挑戰，唯有跨國、跨世代與跨學科合作，才能尋求永續的解方。他強調，「優質教育是應對全球挑戰的關鍵力量」，並呼籲各國大學攜手培養具全球視野與責任感的青年，使其成為改變世界的創造者。

隨著臺大系統在ＱＳ高教峰會的亮相，臺灣高等教育正以「系統化聯盟」的姿態正式走向世界，展現出超越單一校院的綜合能量，攜手深化與世界各地大學的夥伴關係，推動更多具國際影響力的教育與研究成果，讓台灣的學術實力與人才培育在全球舞台上持續發光。