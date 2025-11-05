臺大兒醫推出首部兒童醫療影片 看見兒科醫師的溫柔與堅持

在少子化與醫療人力挑戰日益嚴峻的時代，臺大醫院兒童醫院推出首部兒童醫療短片《只有兒科才有的風景》以溫柔細膩鏡頭紀錄兒科醫療團隊的日常與信念，呈現臺大兒醫的兒科醫師們如何以專業、耐心與愛心，讓希望的種子在這片土地上生根、發芽與綻放。

影片以盼尋回初心為主題，邀請多位兒科醫師真誠分享從醫歷程與心路轉折，讓民眾看見兒科醫療最真實臨床現場的專業、韌性與醫療人文溫度，臺大兒醫院長李旺祚表示，希望透過醫師與病友家庭的故事，喚起社會對兒科醫療價值的重新理解與支持，讓社會看見那些「只有兒科才有的風景」，讓民眾了解兒科醫師在醫院的工作在哪裡。

病友家屬也表示，很感謝兒科醫師的韌性，看到影片也覺得很感動。了解目前兒科醫師所面臨的現況，但想要跟後面的醫師講說，其實每個有幫助過小孩子的人，對小孩子來說都是Super Hero。

面對少子化的趨勢，臺大醫院呼籲政府與社會應持續投入更多資源在兒童健康與預防醫學，讓孩子不僅活下來，更能在友善的醫療環境中活得健康、快樂成長。