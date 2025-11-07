臺大公布第二屆百大貢獻事蹟 盼承先啟後再創輝煌

校長陳文章偕同多位學院院長公布並說明今年選出的15件百大貢獻事蹟

國立臺灣大學前身為1928年所成立的臺北帝國大學，即將民國117年迎接百歲生日，因此自去年(113年)起連續5年，就「學術領航」、「產經發展」及「社會貢獻」3類，期盼遴選出100件對世界或臺灣有深遠影響的重大貢獻事蹟，彰顯臺大百年來對於世界發展的影響，並呼應百歲校慶標語「百年淬礪 世紀傳薪」，希望能繼往開來，勿忘臺大的使命。

臺大校長陳文章表示，臺大遴選百大貢獻事蹟，響應前校長傅斯年曾說過的「我們貢獻這個大學于宇宙的精神｣，象徵全體師生及校友近百年來的努力，造就臺大既有的榮耀；未來更要淬礪創新，增強對世界的貢獻。

臺大舉辦第二屆的「百大貢獻事蹟發布會」，繼去年首屆公布的24件後，校長陳文章偕同多位學院院長公布並說明今年選出的15件百大貢獻事蹟，分別是「臺灣原住民知識傳統的確立–從調查分類到夥伴關係｣、「全民健康保險制度的倡議與建制」、「引領臺灣動物科技發展：奠基經濟動物產業現代化」、「維護臺灣生物多樣性–國家公園、保護區及物種保育體制建置與推展」、「從『釀造學講座』到『生物技術開發中心』–生物科技與人才的孕育地」、「化工製程與粉粒體技術的開創與應用｣、「長年推動災防科技，培育防救災重建人才，與建立國際級災害防治靱性」、「引領臺灣活動構造與地震地質研究的關鍵力量與全球影響力｣、「推動感染控管，引領臺灣防疫新局｣、「治療幽門螺旋桿菌以預防胃癌」、「全球首套中文語音辨識系統，推動全球華語語音技術和語音資訊檢索技術的發展｣、「變分電磁學先驅研究」、「創建臺灣民主動態研究，對亞洲民主化研究具有重大貢獻」、「倡議臺灣本土社會人文研究並建立以臺灣為主體之研究領域」、「臺灣天然物化學先驅者及有機化學人才培育」。這些貢獻事蹟未來將集結成冊，編成「百歲榮光」系列書籍，成為紀錄臺大百年榮光的重要歷史文獻。