臺大動科系攜手企業打造本土化平臺 助酪農精準養牛

國立臺灣大學動物科學技術學系主任陳靜宜表示，國內酪農業者為了精準飼養，進口國外設備進行智能監測，但常遇到價格昂貴、各品牌資料無法互通，且缺乏在地化參數問題，導致設備酪農陷入設備「買不起」、數據「看不懂」、系統「不會用」的困境。」

為了解決這個困境，動科系與研華科技的AIoT智能系統合作，臺大乳牛示範場將累積多年的本土乳牛生理研究與飼養邏輯，轉化為演算法注入系統中，成功開發出專屬臺灣氣候變遷與飼養環境量身打造的「單一整合監控介面」，讓冷冰冰的數據，變成酪農能即時判斷、照顧牛隻健康的溫暖決策。

臺大動科系表示，研究團隊在臺大乳牛示範場域中導入邊緣運算 (Edge Computing) 架構，串接外部氣象站、擠乳設備、DHI乳品質數據、活動量計及360度環景攝影機等，成功建置出高度整合的數據中臺。這套系統不僅符合國內酪農需求，更能取代大量人工巡檢，提供牛隻行為監控的詳細記錄資訊。

不同於過去單純蒐集數據，計畫特點在於「關聯性分析」。透過臺大動科系的專業視角，結合研華科技的AIoT智能系統，自動將環境溫濕度、牛隻行為影像、即時健康數據與懷孕分娩紀錄進行交叉比對，讓原本分散的破碎資訊，轉化為可視化的單一管理介面。例如，系統能結合氣象預報與現場溫濕度變化，提前預警熱緊迫風險，讓管理人員能即時進行精準處置，而非發生問題後才補救。

臺大動科系及研華期盼透過這次產學合作，成功建立一套「買得起、看得懂、且符合臺灣在地需求」的智慧養殖模組，且可擴大應用到各個不同環境場域。