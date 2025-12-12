臺大名醫陳思原涉性騷3女醫！擁抱、摸臀 辯不記得了...遭彈劾

性騷擾示意圖。取自Pexels



前臺大婦科名醫、婦產科醫學會理事長陳思原在臺大醫院婦產部擔任主任期間，被控利用職場上的優勢地位，以言語及不當肢體接觸等方式，對多名住院醫師進行性騷擾，今（12）日監察院發布新聞稿，表示監察院於9日審查通過監察委員紀惠容、王幼玲提案，全案將移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，陳思原乘甲女不及抗拒而擁抱，導致甲女陷入驚嚇、害怕、不舒服及痛苦之中，影響甲女工作及生活。另藉職務之便增加與壬女相處機會，並多次以觸摸壬女腰部、臀部、大腿等不當肢體接觸方式，性騷擾壬女得逞。且陳思原以物化女性之言辭，言語性騷擾癸女，要求癸女下班聆聽其唱歌，及觸摸癸女手部、背部等行為。

監察院表示，以上行為經由監察院詢問相關被害人指證歷歷，而陳思原於監察院詢問時，雖然以「我不記得」、「沒有印象」等理由，矢口否認有這些違失行為，但監察院仍認定被害人的指述為真，認為陳思原性騷擾行為成立。

監察院針對陳思原已構成權勢性騷擾，侵犯被害人人格尊嚴，並嚴重影響機關聲譽及形象的行為，將依照公務員服務法第6條及第7條後段規定，違反情節重大，依法提案彈劾，移送懲戒法院審理。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

