臺大山地實驗農場梅峰「2026春之饗宴」3月14日繽紛登場

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】臺大山地實驗農場年度盛事「2026年春之饗宴」將於3月14日於梅峰本場隆重登場，邀請民眾走進平地難得一見的高山溫帶花卉世界，感受中高海拔春日限定的繽紛風景。梅峰農場坐擁全臺最迷人的中高海拔景觀，壯闊的合歡山、奇萊連峰層巒疊嶂，與高山田園及繽紛花海相互輝映，交織成令人屏息的春日畫面，特別適合熱愛自然、攝影與高山風景的旅人前來探訪。

今年春之饗宴在室內展區精心規劃多個主題空間，以精緻造景呈現鬱金香、小蒼蘭、日本油菜花等溫帶花卉，讓民眾近距離欣賞平地少見的花卉樣貌，同時設有「臺灣一葉蘭」與乾燥花等主題展室，展現臺灣高山植物的細膩之美。戶外展區則以「大地曼陀羅藝術療癒」為主題，將白頭翁、冰島虞美人、虞美人與葉牡丹巧妙融入地景設計，形成宛如藝術畫作般的花海景觀，隨著光影與天色變化，呈現不同層次的自然美感。

梅峰農場平時並未對一般遊客開放，參觀需湊足10人事先預約，因此除了特殊活動期間，民眾鮮少有機會一睹梅峰風采。本次「春之饗宴」活動特別採免預約制，活動期間遊客只要至入口購票即可入場，讓更多人能輕鬆親近這片高山祕境。農場亦提供住宿及訂餐服務，須於一週前完成預約，住宿旅客可享免收停車費與入場費優惠；訂餐則需10人以上方可預訂，未達人數的遊客也可於農產品展售區品嚐草仔粿、貢丸湯等臺灣在地小吃，體驗高山慢遊的自然療癒氛圍。

為讓民眾在賞花之餘更深入參與，今年春之饗宴也規劃多項特色活動，包括提倡永續旅遊的環保行動，凡搭乘南投客運前來者，憑乘車憑證即可兌換茶葉蛋或貢（魚）丸，自備環保碗購買熱湯還能加贈丸類點心；活動期間邀請鄰近原鄉部落設攤，販售原民手工藝品，展現多元文化特色；溫帶花卉區提供定時導覽解說服務，臺灣一葉蘭與早春山野草展區亦有不定時解說，帶領民眾深入認識高山植物生態。現場同步提供電子與紙本問卷，完成填寫即可獲得明信片一張；活動開幕日穿著花樣圖案衣服的民眾，還可至服務臺領取限量空氣淨化小盆栽，每人限領一盆。此外，配合馬年主題，特別規劃「走『馬』看花」健走活動，將於3月20日及3月27日舉辦兩梯次，完成健走集章即可兌換精美禮品，每梯次限量200人。

臺大山地實驗農場位於南投縣仁愛鄉臺14甲線14.5公里處，為維護遊憩品質，呼籲遊客多加利用大眾運輸工具。農場提供南投客運「埔里－松崗」路線每日5班次，並可由松崗免費接駁至梅峰站。自行開車的遊客請依現場工作人員指示停車，9人座以下車輛可停放於梅峰本場或臺14甲線15.5公里處備用停車場，並搭乘免費接駁車入場；10人座以上中大型車輛須事先預約，於門口下客後前往臺14甲線17.5公里處停車。中大型車輛下客預約與活動諮詢專線為049-2801810，自115年2月10日起開放受理，最遲請於來場前一日中午前完成預約。更多活動詳情與交通資訊，請至臺大山地農場官方網站查詢。