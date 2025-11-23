臺大工學博物館成立 骨董教具、輕航機一次看

臺大賽車隊研發的賽車。

台大機械系開發的輕航機。

骨董教具

人體工學課桌椅

臺大機械系開發的人體工學課桌椅，這三根小圓柱會依照學生的身高有不同顏色，對照顏色與身高選擇適合學生的課桌椅。

由臺大機械系成立的臺大工學博物館籌備處，正式成為博物館，加入博物館群，同時也將籌畫的「與M.E.同行」特展進行換展，除了原有自行設計的太陽能車、自製輕航機外，更展示日本時代的骨董教具、臺大機械系大學社會責任相關的研究與成果，讓外界透過參觀博物館，了解機械與生活的應用。

臺大工學博物館館長、臺大教授黃育熙指出，「與M.E.同行」特展結合「傳承」、「重生」、「超越」等主題，展出臺大機械系歷年來最具創新性的交通載具，以及舊機械館建築的生命史等資料。展場除了臺大賽車隊研發的賽車、太陽能車外，還有真的可飛上天的輕航機，在在顯示臺大機械系的研發能量。

臺大工學博物館執行長黃凱蘭則表示，二樓展示空間也展示臺大教授們的最新研究如軟手臂的開發、垂直風洞實驗等，此外，也呈現臺大機械系的歷史，包括日本時代京都的島津製作所製作的古董教具，60、70年代上課使用的齒輪式投影片，機械系教職員工證與退休證及學生上課的學習成果，呈現臺大機械系的重要歷史。

此外，展場還有臺大機械系的研究成果，例如全國學生使用的課桌椅，臺大機械系1990年代開發的人體工學課桌椅，學生課桌抽屜旁的三根漆上不同顏色的小圓柱，其實不是用來掛抹布，而是身高量測後透過比對顏色，安排適合學生身高的課桌椅，既可配合學生成長，還可以保護視力；輪椅舞系統，也是臺大楊一平教授開發影像追隨系統，讓身障者能共舞卻不會卡在一起，讓輪椅族享受跳舞的樂趣，至於臺大鐵馬周活動，是每年杜鵑花節，機械系師生會免費幫社區居民或學生修腳踏車，以師生的專業回饋社會。

另外，博物館也開設「博物館裡的工程科技與社會」課程，同學們透過課程探索有趣主題，如洗衣機的演變與社會影響，臺灣自來水與水龍頭的發展之路等，提供新的觀點與發想。

黃育熙館長表示，臺大工學博物館當年是機械系第一棟建築，重新整修為博物館，不僅希望保留舊建築與歷史，更希望透過博物館，轉譯機械系的研究成果與日常生活產生連結，並讓大眾易於理解。

臺大工學博物館在臺大校園內，每星期二至六開館，民眾可前往參觀。