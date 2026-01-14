臺大成功導入極簡TAVR 最快隔日出院

面對高齡化社會下心臟瓣膜疾病患者逐年增加，傳統治療流程漫長，對病患及醫療體系構成沉重負擔；臺大醫院心血管中心持續精進瓣膜性心臟病治療策略，近年成功導入並優化與國際接軌的「極簡式經導管主動脈瓣膜置換術（Minimalist TAVR）」照護流程，於病人安全前提下，不僅能讓病患免於全身麻醉、無需入住加護病房，最快隔日即可出院。台大醫院心臟內科副教授林茂欣表示，實際執行一年，約有三十三%的患者在術後直接轉往普通病房，十九%患者可於隔日出院，平均住院日從傳統的五至十天大幅縮短至最快三天。

六十九歲王女士，二○二一年因二尖瓣膜及三尖瓣膜逆流接受傳統開心修補手術，術後在加護病房觀察共六晚，共計住院十四天；二○二五年九月十八日因嚴重主動脈瓣膜狹窄接受TAVR，共計住院三天，未曾入住加護病房觀察。術後返家也沒有任何不適的情形。

相較於歐美先進國家，亞洲多數醫院仍沿用傳統TAVR流程，包括術前住院評估檢查、全身麻醉、術後常規入住加護病房，住院天數長達五至十天，甚至更久。即便韓國、日本及新加坡等鄰近先進醫學中心，極簡策略的滲透率仍有進步空間。

臺大醫院的Minimalist TAVR照護模式，不僅有助於降低住院與加護病房佔床天數，也減少院內感染與長期臥床相關併發症的風險，讓病患能獲得及時治療；對醫院能優化人力資源、減輕護理麻醉負荷、提升床位周轉效率、緩解急診壅塞；對健保體系則能提高資源效率，不增加預算負擔。