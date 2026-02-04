臺大癌醫中心新任院長吳耀銘就職 宣示兩大項首要任務





【NOW健康 楊芷晴／台北報導】臺大醫院癌醫中心分院日前舉行院長交接典禮，新任院長吳耀銘正式從前任院長楊志新手中接下重擔。面對後疫情時代醫療環境的變遷，吳耀銘院長於就職演說中明確揭示未來施政方針，將以「積極留才攬才」與「深化總院合作」為首要任務，並引進新任行政與醫療團隊，期許帶領臺大癌醫在既有堅實基礎上，邁向精準醫療與全人照護的新高峰。



致敬永齡基金會與歷任院長 臺大癌醫新任院長吳耀銘接下重擔



吳耀銘院長首先對臺大校方、醫學院及臺大醫院體系的長期支持表達誠摯謝意，並特別點名感謝永齡健康基金會創辦人郭台銘先生及各界企業賢達。他強調，正是因為這些慷慨的捐助與陪伴，讓癌醫得以擁有先進的質子治療設備與堅強的研究後盾。同時，他也向鄭安理前院長、楊志新前院長致敬，感謝兩位前輩為癌醫打下穩固根基，讓醫院在醫療、教學與研究上皆擁有高起點。



首要挑戰：打造幸福職場 全力留住護理人才



面對醫療產業的人才荒，吳耀銘院長直言，未來最重要的工作之一即是「留才」與「攬才」，其中又以護理人員為重中之重。吳耀銘院長表示：「護理同仁是醫療照護體系的核心力量。」未來院方將致力於制度設計的優化、工作環境的改善以及支持系統的精進。透過強化員工福利，打造一個讓員工感到幸福、受支持的職場環境，讓優秀人才能夠安心留下，進而提供病人高品質的照護。



戰略佈局：以「癌醫整體福祉」為核心 深化與總院整合



針對外界關注的體制變革與發展，吳耀銘院長展現出務實且開放的態度。他承諾將以「癌醫整體福祉」為最高考量，全力配合臺大總院的整體規劃。在變革過程中，將堅守「同仁權益不變、醫療品質不打折、病人照護不中斷」的原則，透過與總院更緊密的資源整合，讓癌醫發揮更完整的戰力，成為國家級的癌症治療重鎮。



癌醫行政與醫療管理新團隊到位 院長引用「四度」精神共勉



為了落實新願景，吳耀銘院長也宣布了堅強的領導團隊陣容，歡迎黃昭淵教授、王明暘主任、黃博浩醫師加入行政與醫療管理團隊。

廣告 廣告



在致詞尾聲，吳耀銘院長特別引用臺大醫學院吳明賢院長的「四度」哲學「高度、廣度、深度、溫度」，期勉全體同仁：



1.高度： 決策以「對癌醫最好的選擇」為出發點。

2.廣度： 廣納多元人才，完備團隊戰力。

3.深度： 在醫療專業上持續精進。

4.溫度： 保持 AI 無法取代的同理心，溫暖對待每一位同仁與病人。



吳耀銘院長最後強調，院長職務是團隊使命的展現，未來將秉持謙遜聆聽、專業決策的態度，與全體同仁攜手同行，為台灣癌症病友帶來更多希望與重生的契機。



# 首圖來源／臺大醫院癌醫中心提供



更多NOW健康報導

▸低溫瞬間血管收縮恐引發心肌梗塞 胸悶重壓感尤應警覺

▸濕疹反覆發作好難受 中醫：濕疹反覆難斷根關鍵在忌口