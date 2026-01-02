〈臺大的垃圾〉爆紅！原唱馬愷伶露臉了 正式出道推出新單曲

記者鄭尹翔／台北報導

新生代創作歌手 CClaire 馬愷伶，曾以自創曲、同時也是臺大畢業歌的〈臺大的垃圾〉在網路上迅速爆紅。作品以真誠又帶點幽默的視角描寫學生世代的迷惘與自我懷疑，上線後短時間內突破 20 萬次觀看，並登上 StreetVoice 新歌榜，成為當年度極具代表性的校園創作之一。

自幼成長於音樂與創作環境，馬愷伶屢獲國內外音樂比賽肯定，並長期透過社群平台持續發表原創內容，從原創歌曲結合生活觀察，到「偽電影」、「用英文單字唱華語金曲」等短影音企劃，單支影片曾創下數百萬觀看，逐漸累積高黏著度的年輕族群支持。她也於 2025 年登上華視、三立播出的選秀節目《大學聲 YOUNG VOICE》，以甜美清新又帶點慵懶的「酷甜系」風格，進一步打開知名度。

2025 年 10 月起，馬愷伶正式以 CClaire 馬愷伶 之名展開職業音樂人身分，陸續推出多首創作，逐步建立個人風格輪廓。首支單曲〈bella bella〉融合爵士與流行元素，靈感來自電影《可憐的東西》，歌曲在社群平台累積超過 280 萬次觀看，Spotify 收聽突破 15 萬，並登上 KKBOX 華語新歌風雲日榜，同時打入 Spotify Viral 50 – Hong Kong，讓她的作品開始受到海外市場關注。隨後推出的 City pop 單曲〈Tower Records〉，以 Newtro 音樂風格與 8 bits 復古動畫視覺，形塑出專屬於她的「慢節奏懷舊感」。

2025 年 12 月 31 日跨年夜，馬愷伶推出全新創作單曲〈DON'T fall asleep〉，全球同步上線。作品延續她一貫揉合爵士肌理與慵懶氛圍的創作語彙，發展出個人特色鮮明的「慢拍流行」，在歲末年初之際，對生活、自由與自我發出溫柔卻清醒的提醒。MV 也首度由她本人正式露臉演出，並再度與〈臺大的垃圾〉時期合作的新銳導演吳諺松及 Rudo Studio 攜手打造，象徵她從校園創作歌手，正式邁向以音樂為志業的新階段。

從唱紅臺大畢業歌〈臺大的垃圾〉開始，到如今持續推出具辨識度的原創作品，CClaire 馬愷伶正以穩定步伐，走出屬於自己的創作軌道，也讓人期待她在 2026 年帶來更多不讓人「睡著」的音樂篇章。

