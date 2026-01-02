〈臺大的垃圾〉爆紅！正妹原唱首度露臉模樣曝光

CClaire 馬愷伶推出新歌。（嵐澄創藝有限公司提供）

創作歌手 CClaire 馬愷伶曾以自創曲〈臺大的垃圾〉在網路上爆紅，作品以真誠又帶有幽默感的創作視角描寫現實心境，迅速在校園與社群之間引發共鳴，MV 於短時間內突破 20 萬次觀看，並登上 StreetVoice 新歌榜，成為當年度極具代表性的校園創作之一。

自幼在音樂與創作環境下成長的她，屢獲國內外音樂比賽獎項，並持續以短影音形式在社群媒體上發表創作，從原創歌曲結合日常生活趣事，到「偽電影」、「用英文單字唱華語金曲」等內容，皆曾創下單支數百萬流量的亮眼成績。2025 年，CClaire 馬愷伶登上選秀節目《大學聲 YOUNG VOICE》，以甜美清新又放鬆慵懶的「酷甜」形象與獨特嗓音，逐漸累積關注。

她日前在跨年夜推出全新創作單曲〈DON'T fall asleep〉，全球同步上線，延續過往創作脈絡，將爵士樂肌理與慵懶氛圍融合，堆疊出專屬於自己的「慢拍流行」，在歲末年初的倒數時刻，對生活、對自由、也對自己，發出一聲溫柔卻清醒的呼喊，為 2025年畫下句點並迎接2026。

