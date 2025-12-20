臺大等8校今起放寒假 密集線上課程可拿學分

記者黃朝琴／臺北報導

臺灣大學、臺師大、政大等8所大學實施16週制，114學年寒假從12月22日開跑，加上20、21日週六日，長達65天假期，各校都祭出寒假課程，讓學生透過線上學習等方式，充實假期時光。

教育部表示，大學授課週數與學期行事曆，屬於大學自治事項，只要符合大學法及相關規定，確保每學分至少18小時的最低授課時數，各校可依教學需求與國際交流考量，自行規劃學期週數與假期安排。

國外大學每學期約16週，且耶誕節前夕就開始放假，反觀國內的大學每1學期是18週制，臺灣的學制讓很多境外生困擾。為與國際接軌，臺灣大學系統3校（臺灣大學、臺灣師範大學、臺灣科技大學）於111學年率先實施1學期16週制，多所學校陸續跟進。

廣告 廣告

臺大、臺師大、臺科大、政治大學、中央大學、清華大學、陽明交通大學及屏東大學等8校今年寒假是從12月22日（週一）開始，直到民國115年2月23日開始上課，加上週末假期，實際放假65天，是推動16週制以來最長的一次。

為讓學生有個充實的假期，各大學紛紛開設寒假課程，許多採線上上課，讓學生可以按照自己的步調學習，還能拿到學分。

例如臺灣大學開設Python商管程式設計、實驗經濟學、普通物理學、希臘哲學、唐詩等課程；實體課程也有疼痛科學、植物演化、氣候動力等，目前已有2千多名學生選課。

臺灣科技大學首度試辦寒假課程，包括投資理財、愛情心理學、體育等，讓學生學習不間斷，並可在10天到20天期間密集上課。

臺科大等8所大學實施16週制，本月22日開始放寒假，各校開設密集線上課程供選修。（記者黃朝琴）