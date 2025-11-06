臺大系統出席QS亞太高教峰會 聯手開拓國際空間

「國立臺灣大學系統」於11月4日至6日共同參加在韓國高麗大學首爾校區舉行的QS亞太高教峰會。(臺科大提供)

國立臺灣大學、國立臺灣科技大學與國立臺灣師範大學組成的「國立臺灣大學系統(臺大系統)」共同參加QS亞太高教峰會(QS Higher Ed Summit: Asia Pacific 2025)，臺大系統以整合資源、協同發展的「團體戰」模式亮相，除參與高峰論壇、講座外，臺大系統也在現場設置聯合攤位，與各國大學領袖及代表進行一對一交流，向全球與會者介紹三校在研究創新、國際合作及教育實踐等面向的成果與發展方向，吸引多所東南亞、日韓港澳及中東地區的大學駐足洽談，針對交換學生、雙聯學位、聯合研究、學生實習及師資交流等議題探討可能性，同時也挖掘新的合作模式。

QS亞太高教峰會11月4日至6日在韓國高麗大學舉行，現場匯聚全球數百所大學與超過1,500位高等教育領袖，共同探討跨世代人才培育與創新合作的未來趨勢。臺大系統由臺大副校長暨臺大系統執行長丁詩同領軍，偕同臺科大副校長周子銓及臺師大研發長許瑛玿率領團隊出席。

丁詩同副校長表示，在快速變遷的國際高教環境中，個別學校的力量有限，唯有透過互補優勢、資源共享的「團體戰」，才能在國際舞臺上形塑更長遠、更具影響力的地位。他也期待透過本次峰會，向全球高等教育界充分展現臺大、臺科大、臺師大系統化整合所展現的潛能與實力。

臺科大副校長周子銓指出，臺科大參與其中，不只是展示學校在各方面發展的成果，更希望透過這樣的國際場合，尋找新的合作模式，並與各國學府進行串聯，唯有不斷與時俱進、保持組織韌性，才能在競合的環境中穩健前行，同時期待能藉此共同推動國際研究專案、永續策略經營及青年科研交流，讓臺科大的教育與研究能量持續與國際接軌。