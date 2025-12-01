臺大虎尾二期工程129億動工 賴清德讚劉建國多年奔走促成

wm20251130182832214976

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】臺大醫院雲林分院虎尾院區「第二期醫療大樓及綜合大樓新建工程」今（30 ）日正式動土，工程總經費達129億元，由賴清德總統親自主持動工典禮。這項攸關雲林醫療量能的大型建設，歷經多年規劃、追加預算與跨部會協調，終於迎來具指標性的啟動時刻。

雲林分院虎尾院區「第二期醫療大樓及綜合大樓新建工程」今（30 ）日正式動土，工程總經費達129億元，由賴清德總統親自主持動工典禮。（圖／記者蘇榮泉攝）

賴清德總統致詞時回憶，過去擔任醫師期間，雲林急重症病患往往需要轉送至成大醫院，深切感受到在地醫療量能不足的困境。他肯定立委劉建國自2019年起多次奔走中央、積極爭取預算，使原先編列的65億元得以突破層層限制，最終提高至129億元，確保工程內容能全面升級。他強調，中央將持續投入資源，協助雲林打造堪比醫學中心等級的急重症醫療能力，工程預計於2029年完工啟用。

廣告 廣告

賴清德總統強調，中央將持續投入資源，協助雲林打造堪比醫學中心等級的急重症醫療能力，工程預計於2029年完工啟用。（圖／記者蘇榮泉攝）

臺大雲林分院院長馬惠明表示，這次能順利動工，背後包含劉建國委員長期的推動。特別是在疫情期間建材成本暴漲，計畫面臨停滯危機時，劉建國再次協助爭取追加預算，使計畫得以延續。他表示，近年「國家級高齡研究中心」與「虎尾二期大樓」兩項關鍵建設均在劉委員積極催生下成功推進，院方深表感謝。

劉建國指出，虎尾二期與國家級高齡中心完工後，將成為中部醫療與長照的雙核心，是嘉南平原最重要的重症醫療與教學研究基地。（圖／記者蘇榮泉攝）

劉建國說明，虎尾二期從最初的65億元，後提升至111億元，如今再提高至129億元，中央支持是建設能落實的關鍵。他感謝賴清德總統、蔡英文前總統、蘇貞昌前院長等歷任行政首長的全力支持，也肯定臺大歷任院長王崇禮、黃瑞仁及現任院長馬惠明的持續投入。他強調，自己多年質詢、會勘並多次向中央請命，目的只有一個，就是讓雲林鄉親能在地獲得高品質醫療，不必再跨縣市求醫。

攸關雲林醫療量能的大型建設，歷經立委劉建國自2019年起多次奔走中央、積極爭取預算，與跨部會協調，終於迎來具指標性的啟動時刻。（圖／記者蘇榮泉攝）

除了虎尾二期工程，雲林醫療能量同步因應超高齡社會需求。劉建國自馬政府時期即著手爭取「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」設置於雲林，中央投入39億元興建，將成為全國高齡政策智庫，也能就近服務在地長輩，落實健康老化。該中心已於2022年8月動工，預計今年底完工、明年啟用。

虎尾二期與國家級高齡中心完工後，將成為中部醫療與長照的雙核心，是嘉南平原最重要的重症醫療與教學研究基地，地方極為關切。（圖／記者蘇榮泉攝）

劉建國指出，虎尾二期與國家級高齡中心完工後，將成為中部醫療與長照的雙核心，「是嘉南平原最重要的重症醫療與教學研究基地」，也將對周邊縣市醫療環境帶來深遠正向效益。他強調，雲林不該被邊緣化，這兩項建設象徵雲林醫療正式邁向新里程碑。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！