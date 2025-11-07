臺大醫院利用元宇宙開創精準醫療新紀元

▲台大醫院開發元宇宙技術，讓手術定位可更精準。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 在AI人工智慧與醫療科技快速演進的時代，臺大醫院持續引領創新潮流，與臺灣醫學會於11月7日攜手舉辦「元宇宙導向之醫療創新：精準照護與手術模擬」記者會，由臺大醫院余忠仁院長親自主持，為「臺灣醫學會第118屆總會暨2025臺灣醫學週、臺灣聯合醫學會學術演講會」揭開序幕，展現臺大醫院在智慧醫療與跨領域整合的最新成果。

本次記者會由臺大醫院外科部陳晉興教授與臺灣大學電資學院洪一平教授共同主持，發表世界級的元宇宙手術模擬輔助平台──「OpVerse」。該計畫獲得國家科學及技術委員會與廣達電腦公司支持，由臺大醫院外科團隊與臺大資訊工程學者攜手研發，利用延展實境（XR）技術，將病患的電腦斷層影像轉換為1:1數位孿生模擬（digital twin），讓外科醫師能在虛擬環境中進行手術規劃與模擬，如同擁有「導航系統」般精確輔助，大幅提升手術安全與效率，為臺灣精準醫療立下重要里程碑。

臺大醫院院長余忠仁指出：「臺大醫院的使命不只是提供最好的醫療服務，更是要開創未來的醫療典範。OpVerse的成果展現了臺大醫療團隊在AI、大數據與元宇宙領域的實踐力，象徵跨域整合與創新的精神。」



記者會現場亦邀請國科會生命科學研究發展處楊台鴻處長及廣達電腦技術長張嘉淵出席致詞。楊處長肯定臺大醫院在國家智慧醫療佈局中的領導地位，張技術長則強調OpVerse採用低成本消費級XR裝置，未來有望以高性價比顛覆傳統昂貴的手術導航市場，推動精準醫療普及化。



同場簡報中，臺大公共衛生學院陳秀熙教授也分享元宇宙在公共衛生領域的應用潛力，指出數位分身技術可用於模擬流行病傳播、政策評估及健康教育，打造虛實整合的國民健康防護網。

▲台大醫院利用延展實境（XR）技術，讓外科醫師能在虛擬環境中進行手術規劃與模擬。（圖／記者張乃文攝）

而即將於11月8日至9日在臺大醫院國際會議中心登場的「臺灣醫學會第118屆總會暨2025臺灣醫學週、臺灣聯合醫學會學術演講會」，將邀集國內外頂尖專家探討醫學前沿議題。開幕典禮由衛生福利部石崇良部長以「以突破創新思維迎接超高齡社會」為題發表演講，並邀請兩位國際重量級講者：

• 曾慶霖教授(Prof. Stephen H. Tsang)(美國哥倫比亞大學醫學中心)，主講精準基因手術如何突破傳統醫學的不精確性，開創遺傳性疾病治療的新局。

• 門脇孝教授(Prof. Takashi Kadowaki)(日本醫學會聯合會會長、東京大學名譽教授、虎之門醫院院長)，主講亞洲地區糖尿病病理機轉與治療策略的最新研究成果。

年會另安排多場特別演講與論壇，涵蓋醫療創新、臨床研究與公共健康等多元主題，為臺灣醫學界年度最重要的學術盛會之一。

詳細議程可參閱臺灣醫學會官網。

