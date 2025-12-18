臺大醫院是我家？合庫銀遭竊受害，金管會解釋為何開罰600萬

合作金庫銀行台大分行一名行員今年5月29日向所在的臺大醫院兩家餐飲業者收取387.5萬元現金後，運送過程現金袋遭不明人士竊取，金管會今（18）日傍晚宣布核處合庫銀600萬元罰鍰，要求落實改善計畫，並將案例提報銀行公會。

媒體問這是否為行員收取現金被竊，以致銀行被金管會開罰的首例？出席例行記者會的金管會銀行局主任秘書周正山說，是否首例不敢講，至少近幾年沒有看過。

院址都算行內？認知錯誤

周正山說，某種程度上，合庫銀行亦是387.5萬元現金遭竊的受害人，為何還要開罰600萬元，因為「他們認知上發生偏誤，覺得臺大醫院院址都算他們行內，這樣認知是錯的。」

周正山說，合庫銀行規定，運送的現金金額超過30萬元，應由2名以上行員共同擔任，並應使用可上鎖的手提箱裝置現金，運送過程嚴禁現金無人看管。

不過，此案卻出現，合庫銀行台大分行由行員1人外出收款，以致運送過程現金無人看管，且未使用可上鎖的手提箱裝置現金，而是把現金袋放在辦公室門口的椅子上，以致遭到歹徒竊取裝有現金的手提袋。

外出收款不合規，長達近 3 年

周正山說，雖然現金遭竊只發生一次，但合庫銀行台大分行在2022年7月1日到2025年5月29日執行外出收款作業，都沒有根據合庫銀規定由2名以上行員共同執行。

非但如此，該行規定，員工簽到後公出，均應於人事差勤管理系統辦理申請，經簽核後始得離行；但此案的行員並未辦理公差手續，即赴指定地點收款。

而且，此案的覆核人員未能發現外出收付的行員，以及未實際外出的行員，在資金運送備查簿及外收清單上蓋章覆核等作業與實際情形不合，並未確實查證。

周正山說，針對上述內稽內控缺失，核處合庫銀行600萬元罰鍰，為銀行法第129條第7款規定，處新台幣200萬元以上、5000萬元以下，其最低罰鍰200萬元的3倍，因合庫銀台大分行「單人外收款項的時間很長，內控缺失已久，而且便宜行事的做法相對嚴重。」

行員調整職務，仍在合庫銀上班

金管會銀行局主管補充解釋，此案發生後，合庫銀行所報改善計畫，30萬元以上現鈔運送將委託保全處理，不會再有類似案件發生。另外，該名行員目前還在合庫銀上班，但有調整職務，合庫銀有做相關求償或處置，但求償金額沒有到387.5萬元那麼多。

針對金管會今日處罰，合庫銀行表示，案發當下即向警察機關報案並完成筆錄，同時依規通報主管機關。此案對該行營運及財務無重大影響，客戶權益亦不受影響。

合庫銀行表示，對於主管機關之裁罰，深切檢討並已訂定具體改善措施，落實執行相關內部控制，杜絕情事再度發生。

