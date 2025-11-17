臺大醫院舉辦「健康台灣深耕論壇」 共創醫療永續 攜手打造健康新台灣

為呼應政府「健康台灣」國家願景，臺大醫院於2025年11月16日舉辦「健康台灣深耕論壇」，特別邀請賴清德總統蒞臨現場致詞期勉，並集結國內醫政領袖、政策制定者及跨領域專家，共同探討我國醫療永續、人才培育、智慧科技醫療、社會責任等關鍵議題，凝聚推動健康台灣的共識與能量。論壇由臺大醫院院長余忠仁開場致詞，並由衛生福利部部長石崇良說明「韌性永續 健康台灣」的國家健康政策方向，健保署署長陳亮妤以「健保 30：挑戰與展望」分享制度變革契機，國健署署長沈靜芬則強調「健康台灣 全民參與」的重要性，最後為健康台灣深耕論壇總召集人陳志鴻教授進行「健康台灣深耕計畫國政願景」特別演講，由中央及醫療體系代表，從政策、制度與臨床面向提出前瞻見解，聚焦全民健康與醫療永續發展。

臺大醫院院長余忠仁表示，作為國家醫學重鎮，臺大醫院積極響應政府政策，除推動「健康台灣深耕計畫」外，更以「提升醫療韌性、守護國人健康」為核心願景，透過智慧醫療、臨床創新及跨院合作，推動全齡健康與永續醫療的實踐藍圖。論壇並邀請中國醫藥大學、臺北榮總、國防醫學大學及新光醫院等代表進行對談，共同探討我國醫療體系在韌性與永續發展上的具體策略。

臺大兒童醫院院長李旺祚指出，兒童醫院同樣肩負「健康台灣深耕計畫」使命，以「智慧醫療網守護兒童健康」為主軸，結合人工智慧與臨床決策系統，建構兒童健康資料庫，推動疾病預防、早期診斷與精準治療。論壇則邀請馬偕兒童醫院、中國醫藥大學兒童醫院及彰化基督教兒童醫院等代表進行對談，聚焦兒童照護的智慧轉型與全國醫療網的未來發展方向。

「健康台灣深耕計畫」為賴清德總統「國家希望工程」的重要支柱之一，旨在透過由下而上的醫療系統改革，使臺灣成為亞太地區最具醫療發展動能的國家，健康台灣深耕計畫聚焦優化醫療工作條件、多元人才培育、導入智慧科技醫療、社會責任與醫療永續四大面向。臺大醫院表示，本院將持續以跨領域合作為基礎，串聯第一線醫療與科技研發能量，推動醫療體系改革，厚植國家健康韌性。同時透過培育人才、落實科技醫療、提升系統永續力，積極回應全民醫療需求，共築更健康的台灣。論壇作為深耕計畫的重要交流平台，未來將巡迴全國各地醫療場域，分享成果、蒐集回饋，促進經驗交流與策略共創，期盼社會大眾與醫療體系共同見證健康政策落實的步伐。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為臺大醫院舉辦「健康台灣深耕論壇」 共創醫療永續 攜手打造健康新台灣