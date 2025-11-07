臺大醫院開發OpVerse元宇宙手術平台 陳晉興：AI精準醫療讓「開刀有導航」
在AI與醫療科技快速融合的時代，臺大醫院持續引領智慧醫療創新潮流。今（7）日，臺大醫院與臺灣醫學會共同舉辦「元宇宙導向之醫療創新：精準照護與手術模擬」記者會，為「臺灣醫學會第118屆總會暨2025臺灣醫學週、臺灣聯合醫學會學術演講會」揭開序幕。
記者會由臺大醫院院長余忠仁主持，並邀請外科部主任陳晉興教授與臺灣大學電資學院洪一平教授發表最新成果——全球級元宇宙手術模擬輔助平台「OpVerse」。
該計畫由臺大醫院外科團隊與臺大資訊工程學者共同研發，獲國家科學及技術委員會及廣達電腦支持。平台運用延展實境（XR）技術，將病患的電腦斷層影像轉換為1:1「數位孿生」模型，讓外科醫師可在虛擬環境中進行手術規劃與模擬，宛如為手術加裝「導航系統」，提升安全與精準度，為臺灣精準醫療立下里程碑。
余忠仁院長指出，臺大醫院的使命不僅是提供最好的醫療服務，更在於「開創未來的醫療典範」。他強調，OpVerse展現了臺大醫療團隊在AI、大數據與元宇宙整合上的實踐成果，也象徵醫學與科技跨域合作的新方向。
陳晉興以開車新手需要導航來形容，既省時又精準來比喻，強調利用擴增實境將病患的電腦斷層轉換成數位孿生模擬，就像「開刀有導航模式」，可事先預做規劃，腫瘤在哪刀要在哪精準劃下去，還能提醒「哪邊有血管要注意危險」。
他指在臨床應用上，就輔助單孔胸腔鏡手術傷口位置的選擇上，可減少手術時間、讓傷口位置更精準；在輔助術前電腦斷層定位肺結節上，還能減少輻射曝露，讓新手醫師縮短學習曲線。
針對數位孿生模擬與病人實際開刀前的時間差，陳晉興強調目前台大團隊已可以做到在10分鐘內做好電腦斷層後、馬上做出數位孿生的動作。至於運用這種技術需要多花錢嗎？他強調新科技一定有代價，目前自費需要3.2萬元，但若有真正有需求患者，也有機會能以試驗模式，簽下自願書授權並參與後續實驗研究就可免費。
國科會生命科學研究發展處楊台鴻處長及廣達電腦技術長張嘉淵亦出席記者會。楊台鴻肯定臺大在國家智慧醫療布局中的領導角色，張嘉淵則指出，OpVerse採用低成本消費級XR裝置，未來有望以高性價比顛覆傳統昂貴的手術導航市場，推動精準醫療普及化。
會中，臺大公衛學院陳秀熙教授也分享元宇宙技術在公共衛生的應用前景。他表示，數位分身（digital twin）技術能模擬疫情傳播與政策成效，協助建立虛實整合的健康防護系統，成為未來公共衛生決策的重要工具。
此外，「臺灣醫學會第118屆總會暨2025臺灣醫學週」將於11月8日至9日在臺大醫院國際會議中心舉行，邀集國內外頂尖專家探討醫學前沿議題。開幕典禮由衛生福利部部長石崇良以「以突破創新思維迎接超高齡社會」為題發表專題演講。
大會並邀請兩位國際重量級講者：美國哥倫比亞大學曾慶霖教授（Prof. Stephen H. Tsang）將探討精準基因手術在遺傳性疾病治療上的突破；日本醫學會聯合會會長、東京大學名譽教授門脇孝（Prof. Takashi Kadowaki）則分享亞洲糖尿病治療策略的最新研究。
今年醫學週除展示AI、元宇宙與醫學融合的新技術外，也規劃多場論壇與臨床研究分享，涵蓋醫療創新、公共健康、慢病照護等主題，預料將成為臺灣醫學界年度最受矚目的盛會之一。
更多今周刊文章
郭台銘母親初永真離世，享嵩壽100歲…標會10萬助創3兆鴻海霸業、幫找幸福欽點曾馨瑩當「郭夫人」
鳳凰颱風最新預測路徑！挑戰「非常強颱」這些縣市小心…會放颱風假？海陸警最快「這時」發，10日預報必看
102歲奶奶沒生過大病、血壓血糖全正常！早上起床先做「1件事」，24小時作息曝光...公開5個超實在長壽祕訣
其他人也在看
國精化 第三季EPS季增39倍
國精化（4722）7日召開董事會，通過第三季財報，第三季合併營收9.69億元，季減1%，稅後純益8,147萬元，每股稅後純益0.81元，比第二季的0.02元，季增39倍，國精化表示，位於台南產業園區的國精化安南廠UV光固化材料新產能、以及PSMA樹脂、5G化學材料將持續提供成長動能。中時財經即時 ・ 1 天前
當總統面喊話 吳明賢祝石崇良健保改革成功
健保補充保費爭議延燒，昨學者、醫界大老紛紛表態支持改革。台大醫學院長、前台大醫院院長吳明賢今（8日）於台灣醫學週致詞時表示，醫療雖然還不是兆元產業，卻是隱形護國神山，守護民眾健康。在致詞最後，他祝福賴清德總統政躬康泰，祝部長「健保改革一定要成功！」。語畢，現場響起笑聲及掌聲。中時新聞網 ・ 7 小時前
美女學霸馮琪淯鎖定超夯科別 學長爆料近況：申請台大住院醫師
曾是高雄女中榜首、以清新甜美形象被鄉民封為「台大醫科女神」的馮琪淯（小馮），2018年考取台大醫學系後爆紅引發高度關注，近況傳出她已遞出申請，希望能回台大醫院耳鼻喉科（ENT）擔任住院醫師，不過，由於台大醫院的住院醫師放榜名單並未對外公開，申請結果仍是個謎團。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
台大百大貢獻事蹟發布會 (圖)
台灣大學即將邁向100週年，校長陳文章（右4）7日舉行記者會，公布新選的15件「台大百大貢獻事蹟」。中央社 ・ 1 天前
40年前捨臺大醫工作，他成花蓮慈濟第一個外科醫師！72歲陳英和獲醫療奉獻獎：感受「被需要」的幸福
「我同樣的努力，在臺大醫院，頂多錦上添花；我在東部，卻能讓更多病人因為我的努力而得到照顧！」72歲花蓮慈濟醫院名譽院長、骨科權威陳英和，昨（11/1）日獲頒象徵台灣醫療最高榮譽的「醫療奉獻獎」。他是花蓮慈濟第一位報到的醫師，照護花、東鄉親40年如一日。其收治超過200位僵直性脊椎炎患者，曾笑稱「這數字應該是全世界最多」，技術被收錄在美國醫學教科書中，成為全球醫師學習的範本。而他視病猶親，常在診間蹲下身把臉貼近病人的腳，透過嗅覺去分辨傷口有沒有發炎；也因為深知病人完成植皮手術後的皮膚最脆弱，行醫45年來吹了上百顆氣球，讓截肢的病人當坐墊。但陳英和昨天領獎時仍謙稱，「花蓮俗稱後山，但有更多奉獻獎是在山上行醫…；我的工作條件又比更多人好得太多。所以，還更要繼續努力」。幸福熟齡 ・ 10 小時前
面試45次都沒上！ 北漂哥曝暗黑真相：比被拒絕更難受
面試45次都沒上！ 北漂哥曝暗黑真相：比被拒絕更難受EBC東森新聞 ・ 1 天前
建準攻上漲停！ 10月營收年增36%創高
散熱族群迎來火熱行情，建準(2421)今日股價攻上漲停來到168.5元，帶動市場焦點。公司10月營收達15.94億元，年增35.56%，創歷史同期新高。理財周刊 ・ 1 天前
一個AI榮景，兩個經濟世界！半導體愈發達，其他產業愈蕭條？
生成式人工智慧（AI）席捲全球，推升半導體與股市狂飆。然而，在聯準會升息與全球貿易轉折下，這場AI熱潮也暴露經濟的雙重現實：資本市場熱度高漲，實體經濟卻出現降溫跡象。當投資人沉浸於AI紅利時，泡沫化的陰影是否正悄然浮現？生成式AI浪潮近年席捲全球，身為全球晶片樞紐的台灣也受惠，但中研院社會所研究員吳遠見雜誌 ・ 1 天前
布局未來AI終端應用 達方營運穩健攀升
近年來達方積極強化AIoT產品線，透過電池事業切入機器人、工業自動化與邊緣運算裝置等高成長領域，藉此改善產品組合並提升獲利結構。公司在散熱、電源與能源管理具備完整解決方案，已成功切入掃地機器人與機器手臂等設備的電池模組供應鏈，後續將持續拓展至更多智慧化應用市場。理財周刊 ・ 1 天前
業外獲利＋強韌電網雙引擎啟動 華榮第三季獲利爆量
今(7)日台股市場再度向下回跌超過248點，跌破2萬8千點大關，指數收在27651，量能呈現縮減，不少個股賣壓也隨之出籠，其中電線電纜族群的華榮(1608)值得觀察守穩五日線後能否延續向上，第三季營收受惠於轉投資金居(8358)帶動華榮較去年同期年增17倍之多。理財周刊 ・ 1 天前
2025金博會》台股市值90兆全球第8大，彭金隆倡亞洲資產管理中心：台灣今非昔比，大象要甩掉制約的繩子
1995年時政府曾提出「亞太營運中心」計劃，規劃包含「亞洲金融中心」的六大中心，後來無疾而終，相對於1995年台股指數僅5173點、市值5.1兆元台幣，如今已經站上28000點、市值突破3兆美元(約90兆台幣)，超越德國、緊追法國，排名全球第8。 金管會主委彭金隆周五(11/7)在今周刊主辦的2025第三屆台北國際金融博覽會致詞時提到，金管會去年9月起推動的「亞洲資產管理中心」。他以「大象被細繩制約」故事比喻，提醒金融業勿被過去推動經驗的「繩子」制約。 彭金隆強調，2025年的台灣與1995年、2001年、2012年的台灣已有巨大差別，「我們現在雖不是非常巨大的大象，但絕對不是掙脫不了『囚繩』的小象。」今周刊 ・ 14 小時前
台大新選15百大貢獻 倡議健保、原民研究入列
（中央社記者陳至中台北7日電）台灣大學即將邁向100週年，今天公布新的15件「台大百大貢獻事蹟」，時任公衛所長陳拱北等人提出「全民健保」政策方向，以及日治時代延續至今的台灣原住民族研究入列。中央社 ・ 1 天前
臺大醫院利用元宇宙開創精準醫療新紀元
[NOWnews今日新聞]在AI人工智慧與醫療科技快速演進的時代，臺大醫院持續引領創新潮流，與臺灣醫學會於11月7日攜手舉辦「元宇宙導向之醫療創新：精準照護與手術模擬」記者會，由臺大醫院余忠仁院長親自...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
降息與AI雙動能助攻 法人喊逢低加碼美股
美國經濟軟著陸預期升溫，市場押注降息與企業獲利回升，專家看好AI浪潮將持續推升美股長線表現。中租基金平台總經理蘇皓毅指出，寬鬆政策與AI生產力雙引擎支撐美股基本面，投資人可把握震盪時機分批布局。中時財經即時 ・ 1 天前
太子集團詐45億豪車豪宅滿手，25名被告有花3萬就交保「還開心燦笑」！網：勿忘打詐高手陳梅慧冥誕
柬埔寨「太子集團」涉跨國詐騙、洗錢案，北檢週二（11/4）搜索和平大苑豪宅等47處所、扣逾45億元資金、拘提25名被告到案。當中19人分別以3萬至100萬元不等交保。 就在交保的隔一天（11/5），恰巧是已故金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，「不禮貌鄉民團」粉專貼文寫道，希望大家記得陳梅慧的生日，因為她到死前都還在跟詐騙集團作戰。今周刊 ・ 1 天前
《社會》台灣高齡化 台大醫院院長表態：支持補充保費改革
【時報-台北電】補充保費改革喊卡，引發醫界熱議。今除了醫院協會理事長、中經院長都對衛福部改革方向給予肯定外，台大醫院院長余忠仁也開口表態，「當然還是支持執行」。他指出，工作人口在減少，保費一定下來，若要支應高齡化的支出，錢從哪裡來？ 衛福部原規畫推動補充保費3方向改革，首先是導入結算制，利息、股利、租金1年分別超過2萬元就得繳補充保費，防堵拆單；獎金部分，起徵點從薪資4倍以上，改為最低薪資4倍以上，讓高收入者的繳費門檻與最低薪者打平；單筆扣繳上限，則從1000萬調至5000萬，讓股息上億的資產階級多負擔保費，彌補弱勢需求。 消息出爐後，引發股民反彈，行政院6日晚間「急踩剎車」，表示行政院長卓榮泰已指示衛福部「廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規畫」。今日各界專家紛紛挺身而出，支持推動健保改革。 「當然還是支持執行」，余忠仁表示，目前保費的多來自於薪資，但投資、機會財，也是財源的一部分。面對人口高齡化，實際工作人口在減少，保費一定減少。（新聞來源：中時即時 林周義）時報資訊 ・ 1 天前
48小時待床率壓到3% 急診壅塞解方曝光 這間「醫學中心」帶頭示範
流感季來臨，全台醫院急診可能再度面臨壅塞危機。臺北榮總率先訂出「48小時待床警戒線」，要求病人待床率控制在3%以下，並啟動優先簽床機制，有效縮短病人等候時間；台大醫院則以「公床制度」協調各科釋出病房，由急診統一調度，讓重症患者能及時住院。陽明交大醫院、彰化秀傳及成大醫院也同步啟動調床與分流策略。醫界強調，若能從公共衛生與智慧醫療角度出發，急診壅塞將不再只是季節性困境。TVBS新聞網 ・ 1 天前
馬斯克預計，中國明年初有望全面批准特斯拉先進自動駕駛技術
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，美國電動汽車大廠特斯拉公司首席執行長馬斯克(Elon Musk)表示，預計中國將全面批准特斯拉的先進駕駛輔助功能，這些功能類似於美國市場銷售的「完全自動駕駛」功能。馬斯克在特斯拉年度股東大會上表示，公司已在中國獲得部分批准，希望在2月或3月左右能獲得全面批准。特斯拉長期以來一直遊說相關部門，希望其軟體能夠獲得批准。儘管名為「自動駕駛」，但該軟體實際上需要持續的人工監控和頻繁的干預。這些功能是特斯拉重振中國市場銷售的一個重要支柱。目前特斯拉在中國市場正面臨本土暢銷品牌的激烈競爭，也體現了馬斯克打造全自動駕駛汽車的更廣闊願景。特斯拉的輔助駕駛功能目前在全球最大電動汽車市場中國獲得了部分批准，這樣其可以展開試驗。然而，在獲得中國監管機構全面批准之前，更廣泛的測試已暫停。今年稍早時的測試中，特斯拉從其在中國使用的系統名稱中刪除了「完全自動駕駛」的說法，以遵守中國更嚴格的規定，這要求汽車製造商明確說明其產品功能可以做什麼和不能做什麼。財訊快報 ・ 1 天前
戴資穎的退休計畫是當「三寶媽」！好戰友部長李洋暖心喊話：阿戴辛苦了
體育中心／綜合報導台灣「羽球天后」戴資穎在7日晚間宣布高掛球拍正式退休，告別選手生涯讓許人感到不捨，對此曾和戴資穎當多年「戰友」的運動部長李洋，也在社群溫情寫下「能跟阿戴成為同時期的隊友一起征戰，真的是很特別的人生回憶。」至於戴資穎退休之後要做什麼？其實她曾表示想成為「三寶媽」當個賢妻良母。FTV Sports ・ 11 小時前
《日韓股》AI股摔、日經挫607點；太陽誘電跌停
MoneyDJ新聞 2025-11-07 14:37:14 蔡承啟 發佈受美股昨日(6日)走跌影響、日本AI相關股重摔，拖累日經225指數7日重挫，終場跌1.19%或跌607.31點，收50,276.37點，4個交易日來第3度走跌。 東證股價指數(TOPIX)終場跌0.44%或跌14.60點，收3,298.85點，4個交易日來第3度走跌。 東證Prime今日上漲家數872家、下跌家數680家、維持平盤家數58家。東證Prime今日成交額為6兆9,948億日圓。 就類股表現來看，全部33類股中、有16類股上漲，其中以服務業類股漲幅最大，其次依序為海運業、鋼鐵業和零售業。 根據MoneyDJ XQ全球贏家系統的報價顯示，截至日本股市7日收盤(台北時間14點30分)為止，日圓相對於美元匯率貶值0.22%至153.44日圓兌1美元；日圓相對於美元匯率6日升值0.65%、3個交易日來第2度走升。 日本AI相關股重摔。軟銀集團暴跌6.87%、測試設備商愛德萬測試(Advantest)暴跌5.54%、晶片設備巨擘東京威力科創(TEL)下挫1.35%。 MLCC廠太陽誘電崩跌16.11%(跌700日圓Moneydj理財網 ・ 1 天前