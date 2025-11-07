臺大醫院開發OpVerse元宇宙手術平台 陳晉興：AI精準醫療讓「開刀有導航」

在AI與醫療科技快速融合的時代，臺大醫院持續引領智慧醫療創新潮流。今（7）日，臺大醫院與臺灣醫學會共同舉辦「元宇宙導向之醫療創新：精準照護與手術模擬」記者會，為「臺灣醫學會第118屆總會暨2025臺灣醫學週、臺灣聯合醫學會學術演講會」揭開序幕。

記者會由臺大醫院院長余忠仁主持，並邀請外科部主任陳晉興教授與臺灣大學電資學院洪一平教授發表最新成果——全球級元宇宙手術模擬輔助平台「OpVerse」。

該計畫由臺大醫院外科團隊與臺大資訊工程學者共同研發，獲國家科學及技術委員會及廣達電腦支持。平台運用延展實境（XR）技術，將病患的電腦斷層影像轉換為1:1「數位孿生」模型，讓外科醫師可在虛擬環境中進行手術規劃與模擬，宛如為手術加裝「導航系統」，提升安全與精準度，為臺灣精準醫療立下里程碑。

余忠仁院長指出，臺大醫院的使命不僅是提供最好的醫療服務，更在於「開創未來的醫療典範」。他強調，OpVerse展現了臺大醫療團隊在AI、大數據與元宇宙整合上的實踐成果，也象徵醫學與科技跨域合作的新方向。

陳晉興以開車新手需要導航來形容，既省時又精準來比喻，強調利用擴增實境將病患的電腦斷層轉換成數位孿生模擬，就像「開刀有導航模式」，可事先預做規劃，腫瘤在哪刀要在哪精準劃下去，還能提醒「哪邊有血管要注意危險」。

他指在臨床應用上，就輔助單孔胸腔鏡手術傷口位置的選擇上，可減少手術時間、讓傷口位置更精準；在輔助術前電腦斷層定位肺結節上，還能減少輻射曝露，讓新手醫師縮短學習曲線。

針對數位孿生模擬與病人實際開刀前的時間差，陳晉興強調目前台大團隊已可以做到在10分鐘內做好電腦斷層後、馬上做出數位孿生的動作。至於運用這種技術需要多花錢嗎？他強調新科技一定有代價，目前自費需要3.2萬元，但若有真正有需求患者，也有機會能以試驗模式，簽下自願書授權並參與後續實驗研究就可免費。

國科會生命科學研究發展處楊台鴻處長及廣達電腦技術長張嘉淵亦出席記者會。楊台鴻肯定臺大在國家智慧醫療布局中的領導角色，張嘉淵則指出，OpVerse採用低成本消費級XR裝置，未來有望以高性價比顛覆傳統昂貴的手術導航市場，推動精準醫療普及化。

會中，臺大公衛學院陳秀熙教授也分享元宇宙技術在公共衛生的應用前景。他表示，數位分身（digital twin）技術能模擬疫情傳播與政策成效，協助建立虛實整合的健康防護系統，成為未來公共衛生決策的重要工具。

此外，「臺灣醫學會第118屆總會暨2025臺灣醫學週」將於11月8日至9日在臺大醫院國際會議中心舉行，邀集國內外頂尖專家探討醫學前沿議題。開幕典禮由衛生福利部部長石崇良以「以突破創新思維迎接超高齡社會」為題發表專題演講。

大會並邀請兩位國際重量級講者：美國哥倫比亞大學曾慶霖教授（Prof. Stephen H. Tsang）將探討精準基因手術在遺傳性疾病治療上的突破；日本醫學會聯合會會長、東京大學名譽教授門脇孝（Prof. Takashi Kadowaki）則分享亞洲糖尿病治療策略的最新研究。

今年醫學週除展示AI、元宇宙與醫學融合的新技術外，也規劃多場論壇與臨床研究分享，涵蓋醫療創新、公共健康、慢病照護等主題，預料將成為臺灣醫學界年度最受矚目的盛會之一。





