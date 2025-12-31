臺大醫院雲林分院推動「HI-HOPE 幸齡協奏曲」 串聯社區打造高齡健康照護網

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】臺大醫院雲林分院攜手國家衛生研究院國家高齡醫學暨健康福祉研究中心，於今年共同推動「HI-HOPE 幸齡協奏曲—健康智慧跨域協力」計畫，並於年度尾聲舉辦成果發表記者會暨座談會，展現整合醫療、學研與地方政府力量，推動高齡健康照護的具體成果。活動由雲林縣政府、國衛院、雲林科技大學及臺大醫院雲林分院四大健康支柱共同參與，邀集社區據點代表與長輩齊聚交流。

計畫總主持人臺大醫院雲林分院馬惠明院長表示，面對高齡化社會快速來臨，政府推行長照3.0，核心目標包括「健康老化」與「在地安老」。而醫療角色必須從「治療疾病」走向「預防失能」與「延緩退化」。院方推動HI-HOPE計畫，正是希望透過整合式、系統性的評估模式，及早發現長者健康風險並提供適切介入，讓長者能在熟悉的社區中安心生活，才能真正落實健康老化，這也是具體回應國家「健康台灣深耕計畫」的重要實踐。

國衛院高齡中心許志成執行長表示，國民健康署已在全台推行WHO的ICOPE長者六力篩檢，包含認知、行動、營養、憂鬱、聽力與視力等能力。雖能掌握長者健康狀況，但篩檢後的處理、轉介與資源連結仍有強化空間。本計畫除六力篩檢外，進一步納入銀髮族常見健康議題，包括骨質疏鬆、用藥安全、泌尿問題及社會福利評估等，共計十項功能，簡稱 「十全老人計畫」，期望全面照顧社區長輩。

神經部張楷杰主任指出，今年度計畫已於雲林縣30個社區據點，對577位長者執行十全老人計畫。結果顯示，視力與認知功能異常最常見，比例皆超過五成；另有四成長輩面臨多重用藥問題，且呈現明顯城鄉差異，反映醫療可近性與社會資源分布對健康之影響。團隊一年內舉辦超過100場社區健康篩檢與報告解說、880小時介入課程、超過200小時藥事評估與諮詢，以及超過100小時社區志工健康增能課程。

骨科部傅紹懷醫師補充，HI-HOPE建立了「社區健康福祉管理師」照護模式，部署八名管理師，服務遍及十六個鄉鎮。福祉管理師負責追蹤長者健康、安排介入課程、轉介服務，並擔任醫療院所與社區的溝通橋樑。為確保永續發展，團隊亦建立管理師與社區志工培訓制度，透過超過四十小時十全老人核心課程，應對高齡健康挑戰。

國衛院高齡中心助研究員王貞予藥師表示，社區篩檢只是第一步，為真正守護長者健康，團隊必須有效串連在地醫療資源。計畫與雲林縣藥師公會合作進行用藥異常轉介，轉介率高達93.3%。長者在行動及骨質疏鬆等與日常生活相關項目，也呈現高轉介完成率，有效克服偏鄉長者就醫交通與距離障礙。

健康福祉管理師作為跨域連結核心，透過「政策連結、地方協作、社區共構」模式，成功整合中央政策與地方執行機制，串聯政府、醫療院所與社區團體，建構可持續運作的高齡健康治理網絡。也呼應「健康台灣深耕計畫」推動在地化健康促進與智慧照護的精神。

雲林縣政府謝淑亞副縣長、社會處林文志處長、計畫處李明岳處長，以及雲林縣衛生局曾春美局長；學研單位則有國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心許志成執行長；醫療體系方面，長期以來擔任計畫諮議委員的台大醫院北護分院詹鼎正院長亦親臨與會；學界則由雲林科技大學張傳育校長代表出席，顯示地方政府、醫療院所、研究機構與學界攜手推動高齡健康政策的高度共識。

馬院長最後強調，未來，臺大醫院雲林分院將持續深化跨域合作，結合醫療、長照與社區力量，打造永續且具韌性的高齡友善健康照護模式，讓雲林成為台灣長照發展的重要典範。