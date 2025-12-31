臺大醫院雲林分院推「HI-HOPE幸齡協奏曲」 打造在地安老新典範

臺大醫院雲林分院與國家衛生研究院（國衛院）攜手推動「HI-HOPE 幸齡協奏曲—健康智慧跨域協力」計畫，成功串聯雲林長照資源，落實在地安老。（臺大醫院雲林分院提供）

臺大醫院雲林分院與國家衛生研究院（國衛院）攜手推動「HI-HOPE幸齡協奏曲—健康智慧跨域協力」計畫，近日舉辦成果發表。該計畫由雲林縣政府、國衛院、雲林科技大學與臺大醫院雲林分院四方協作，透過首創的「社區健康福祉管理師」模式，成功串聯長照資源，落實在地安老。

計畫總主持人、臺大醫院雲林分院馬惠明院長指出，醫療角色已從「治療疾病」轉向「預防失能」。國衛院高齡中心許志成執行長則表示，這項計畫將WHO的六力篩檢升級為涵蓋骨鬆、用藥安全及泌尿等十項指標的「十全老人計畫」。神經部張楷杰主任指出，2025年已於雲林30個據點篩檢577位長者，發現逾5成有視力及認知異常，4成面臨多重用藥，顯示預防介入的必要性。

這項計畫關鍵在於部署8名「社區健康福祉管理師」，服務遍及16鄉鎮。管理師負責追蹤長者健康、安排880小時介入課程，並擔任醫療轉介橋梁。數據顯示，藥事轉介率高達93.3%，有效克服偏鄉就醫障礙。

活動最後，由雲林縣政府謝淑亞副縣長、國衛院許志成執行長及臺大醫院雲林分院馬惠明院長，致贈感謝狀予各社區夥伴，感謝一年來的共同投入。馬惠明院長表示，「社區夥伴與團隊的投入，讓HI-HOPE不只是計畫名稱，而是長者生活中的真實陪伴。」透過社區健康福祉管理師與在地夥伴的努力，已成為雲林高齡健康推動的重要典範。

馬院長最後強調，未來，臺大醫院雲林分院將持續以「人本、創新、智慧、韌性、永續」為核心，深耕在地、整合醫療、長照與社區資源，推動高齡友善健康照護模式，也讓地處島嶼邊陲的雲林，成為台灣長照的典範。

