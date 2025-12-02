臺大醫院雲林分院獲贈手持式超音波 PGY「人手一機」強化臨床即戰力

PGY醫師現場示範操錯手持式超音波設備，呈現更高診斷效率。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】為強化臨床即戰力並培育新世代醫師，臺大醫院雲林分院今（2）日舉行無線手持式超音波設備捐贈儀式，再度獲得善心人士慨捐27台手持式超音波設備，讓不分科住院醫師（PGY）得以「人手一機」進行即時演練與臨床應用。院方表示，此批設備將加速 PGY 臨床實戰能力累積，同時推動臨床教育的數位化與智慧化，朝「未來醫師」培育方向邁進。

院長馬惠明指出，手持式超音波被譽為「21 世紀聽診器」，能協助 PGY 醫師在第一線迅速掌握病情，提升臨床判斷效率，使病人獲得更安全且有效率的照護。

廣告 廣告

副院長江文莒補充，雲林分院教學研究部已結合手持式超音波發展混成式教學，整合理論、實作、影像判讀與臨床決策，以強化 PGY 應變能力。

捐贈儀式圓滿完成，院方與捐贈者共同合影留念。（圖／記者洪佳伶攝）

教學型主治醫師王莨惟表示，PoCUS（重點式照護超音波）自1990年問世以來，已成為現代臨床醫師的第二個聽診器。無線手持式超音波讓年輕醫師隨時學習與應用，真正實現教學與臨床整合。我們的目標是讓每位 PGY 醫師在一年內建立影像判讀與臨床整合能力。

已完成 PGY 訓練的李建均醫師分享，超音波訓練讓他在面對緊急狀況時「更快看到問題、也更能做出準確判斷」。現任 PGY 詹承翰醫師分享「在病房，我可以第一時間評估病人的體液容積狀態，也可以幫腹脹的病人評估是否有腸胃阻塞，不需要等x光檢查就可以快速處理，使病房工作運轉的更流暢」。

現任 PGY 王湘晴醫師則提到，曾遇到病人在拔除引流管後突感呼吸困難，她能立即使用超音波評估是否為氣胸，迅速排除危險因子，顯著提升臨床安全。

馬惠明院長代表院方頒贈感謝狀與紀念品，感謝捐贈單位長期支持雲林在地醫療。（圖／記者洪佳伶攝）

馬惠明院長表示，雲林分院正以「六大策略藍圖」為核心，朝人本、創新、智慧、韌性、永續與典範等方向全面升級。本次捐贈強化 PoCUS 教學、提升臨床反應速度，更讓科技、教學與照護品質同步進步，是邁向智慧與創新醫院的重要關鍵。院長也感謝捐贈者善舉，強調此舉不僅提升教學環境，也為偏鄉醫療帶來深遠助益，期盼未來能有更多企業與社會力量共同投入，培育兼具專業與人文關懷的新世代醫師。