臺大醫院雲林分院第三度榮獲政府服務獎 共構偏鄉婦幼安全網

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】臺大醫院雲林分院以「打造安全防『婦』網，偏鄉婦幼的靠山」計畫，榮獲國家發展委員會第8屆政府服務獎「社會創新共融獎」，為分院第三度獲此殊榮。本屆政府服務獎全國共48件方案入圍，僅26件獲獎，分院憑藉長期深耕偏鄉、以制度創新回應公共需求的成果脫穎而出。頒獎典禮日前舉行，由行政院副院長鄭麗君頒獎。

行政院副院長鄭麗君頒發第8屆政府服務獎「社會創新共融獎」，表揚臺大醫院雲林分院。（圖／臺大醫院雲林分院提供）

雲林地區長期面臨婦產科醫師高齡化、醫療資源分布不均、急重症外轉風險高等結構性挑戰。臺大醫院雲林分院自106年成立婦幼醫學中心，承接衛生福利部「周產期照護網絡服務計畫」，並擔任彰雲嘉竹山地區周產期核心醫院，選擇不以單點補強作為解方，而是從制度出發，整合人力與資源，攜手醫院與多家基層婦產科診所，逐步建構偏鄉婦幼安全防護網。

新生兒外接設備，結合即時生命徵象監測與4G遠距傳輸，讓專科醫療支援自基層診所即刻啟。（圖／臺大醫院雲林分院提供）

馬惠明院長表示，本計畫率全國之先推動四大創新服務模式，包括高危妊娠產前轉診機制、新生兒外接與遠距即時監測、產科開放醫院模式，以及全國首創的數位化血庫調度平台。其中，跨院智慧輸血系統將緊急供血時間由原本約3小時縮短至30分鐘，新生兒外接結合4G遠距監測，讓救治自診所即刻啟動，不僅有效降低孕產婦與新生兒風險，也讓偏鄉醫療由「各自為戰」轉為「區域聯防」。

馬院長指出，本計畫制度的開創與奠基，源自時任臺大醫院雲林分院副院長徐明洸的前瞻規劃與推動。徐副院長亦將出席本次頒獎典禮，目前服務於輔仁大學附設醫院，持續在不同場域延續制度創新與區域醫療合作的精神。

這是臺大醫院雲林分院第三度榮獲政府服務獎肯定。分院曾於第三屆政府服務獎以「守護大雲林的癌症照護—你農我儂、不離不棄」獲得社會關懷服務肯定，並於第六屆以「安心雲林 e 院聯防」榮獲創新數位加值項目殊榮，從癌症照護到數位聯防，再到婦幼安全，分院持續以制度創新守護民眾健康。

此外，本計畫亦屢獲專業肯定，於111年榮獲台灣永續行動獎銀獎及SNQ國家品質標章認證，並於113年再獲國家醫療品質獎主題類金獎，顯示其在服務品質、制度成熟度與永續治理上的全國典範。

臺大醫院雲林分院跨院合作團隊展現婦幼醫療成果，透過制度整合與區域聯防，持續守護。（圖／臺大醫院雲林分院提供）

馬惠明院長表示：「這個獎項肯定的，不只是一個計畫，而是一個選擇—選擇用制度留住人、用合作取代競爭、用長期投入回應偏鄉的結構性問題。醫療的價值，不應因地理位置而有所不同。」他指出，臺大醫院雲林分院致力打造的，是一個讓醫療人員願意投入、醫院彼此支援、病人安心就醫的醫界桃花源。

未來，分院將持續與衛生單位、區域內外各級醫院及基層診所精誠合作，深化分級醫療與區域聯防機制。臺大醫院雲林分院將持續以「人本、創新、智慧、韌性、永續、典範」為核心，呼應國家健康政策，為下一個世代打造更公平、更可近、更永續的健康體系，讓守護雲林的醫療網，成為醫界幸福的桃花源與安心所在。