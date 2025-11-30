臺大醫院雲林分院虎尾院區新醫療大樓動土 賴總統親臨見證嘉南醫療

臺大醫院雲林分院虎尾院區新醫療大樓正式動土，規劃地上10層、地下3層，完工後將新增531床，強化雲林急重症及教學研究量能。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲林新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】歷經多年規劃與跨部會協力，臺大醫院雲林分院虎尾院區新醫療大樓30日舉行動土典禮，由賴清德總統親臨主持，象徵中央對嘉南平原醫療量能與偏鄉健康照護的高度重視。這項總經費近百億元的工程，是雲林史上最大規模的公共醫療建設，亦是政府推動「健康台灣」願景的重要里程碑，預計118年底完工啟用，未來將成為嘉南地區指標性的急重症醫療與教學研究中心。

虎尾新醫療大樓自105年啟動規劃，初期經費65億元，在立法委員劉建國積極爭取及行政院前院長蘇貞昌支持下，中央同意負擔三成、臺大醫療體系投入七成，為本案推動要鍵。後因疫情與外在衝擊，總經費增至99.6億元，並於111年底核定。新醫療大樓部分規劃為地上10層、地下3層，樓地板面積96,282.06㎡、提供531床，工期約1,200 天。中央部會、臺大體系與地方密切合作，使本案順利進入興建階段。

今日動土典禮由賴清德總統親臨主典，立法委員劉建國、立法委員丁學忠、立法委員張嘉郡、立法委員許宇甄、行政院陳時中政務委員、監察委員林郁容、教育部朱俊彰常務次長、雲林縣張麗善縣長、雲林縣議會黃凱議長、臺灣大學陳文章校長率體系主管，包括張上淳副校長、臺大醫學院賴逸儒副院長、臺大醫院余忠仁院長、臺大醫院雲林分院馬惠明院長、另輔大醫院黃瑞仁院長、中興工程顧問股份有限公司陳伸賢董事長、俊彥建築師、劉培森建築師、潤弘精密工程事業股份有限公司李志宏董事長與地方士紳等貴賓皆共襄盛舉，，共同祈福開工順利。

臺大醫院雲林分院虎尾院區新醫療大樓動土，總統賴清德致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

臺灣大學陳文章校長表示，雲林分院長期深耕雲林，從急重症照護到公共衛生與人才培育，充分展現臺大落實大學社會責任（USR）的成果，也讓臺大醫學體系的使命扎根嘉南平原。他指出，第二期醫療大樓將成為中臺灣重要的醫療與教育基地，結合臨床教學、急重症照護、長照創新與社區高齡研究，不僅提升在地醫療量能，也強化臺大體系回應國家需求、培育人才、應對高齡的整體能量。

臺大醫院雲林分院虎尾院區新醫療大樓動土，臺灣大學校長陳文章致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

院長馬惠明表示，新大樓啟用後，虎尾院區床數將提升至805床，臺大醫院雲林分院總床數也將達到1,477床，躋身醫學中心等級規模。新大樓新增複合式手術室、加護病房、急診重症處置空間與研究教學區域，將大幅強化虎尾院區的急重症能力與智慧醫療量能。

自103年改制以來，臺大雲林從昔日醫療沙漠轉型為嘉南醫療樞紐，是雲林唯一重度級急救責任醫院與毒化災指定醫院，急重症照護成果名列全台前茅，並於今年升格為準醫學中心。雲林分院同時具備癌症照護國家級認證、雲嘉唯一罕病中心與全國首創的農業環境與職業健康中心等量能，並推動遠距醫療、5G行動急診室與智慧照護，在高齡照護及偏鄉醫療上展現卓越成果，其模式更於APEC分享，展現臺灣在數位健康的國際價值。