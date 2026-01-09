臺大醫院雲林分院雲嘉嘉兒少保護區域醫療整合中心榮獲法務部表揚

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】臺大醫院雲林分院「雲嘉嘉兒少保護區域醫療整合中心」日前榮獲法務部「114年度推展犯罪被害人保護工作有功人士及團體」表揚，肯定該中心多年來在兒童及少年保護醫療工作的努力與成果。中心長期整合醫療、社工、司法及相關機關資源，提供即時、完整的照護，成為雲林、嘉義地區兒少保護的重要樞紐。7日，王植賢副院長、婦幼醫學中心 林芯伃主任、雲嘉嘉兒少保護區域醫療整合中心 蔡政憲副主任代表團隊再度受邀至總統府，接受秘書長潘孟安接見與肯定。

臺大醫院雲林分院雲嘉嘉兒少保護區域醫療整合中心，榮獲法務部「114 年度推展犯罪被害人保護工作有功人士及團體」殊榮。（圖／記者洪佳伶翻攝）

馬惠明院長表示，感謝中央各級長官對臺大醫院雲林分院兒少保護團隊十多年的心血與愛心的肯定，這項榮耀來自院內十數年來共同努力，特別感謝小兒部、婦產部、精神醫學部、急診醫學部、護理部、社工組、營養室等多個科部同仁，長期在第一線跨專業合作、彼此支援，才得以建立起完整而穩定的兒少保護醫療體系。

小兒部蔡政憲醫師長年投入兒科重症照護、新生兒醫療與兒少保護實務，特別著重於兒科傷勢辨識與「警訊式受傷（Sentinel Injury）」的臨床應用，協助第一線醫療人員及早辨識疑似受虐或疏忽照顧的兒童，避免潛在的重複傷害，並積極參與跨機關合作，成為雲林、嘉義地區兒少保護網絡的重要推手。

兒童及少年保護工作在近年因家庭結構變化、社會對兒虐議題關注提升及通報意識增加而愈形重要。為加強醫療端即時辨識能量，並回應急診及臨床現場需求，衛生福利部自 103 年起推動建立「兒少保護醫療服務模式」，並於 107 年起整合為「兒少保護區域醫療整合中心」計畫，使各區域能串連跨專業、跨院所、跨縣市資源，共同保障兒少安全。

臺大醫院雲林分院自 110 年起承接雲林縣、嘉義縣與嘉義市之兒少保護區域醫療整合任務，整合兒科、婦產科、急診醫學、影像醫學、精神醫學、護理、醫務社工及心理等專業，提供備援醫療、傷勢研判、住院與門診治療、親職教育、家庭支持及心理創傷介入等服務。本中心亦與檢察署、法院、警政、社政、衛政及教育等單位建立長期合作機制，形成縱向銜接、橫向整合的兒少保護網絡，使兒少於第一時間即可獲得安全且連續性的照護。

自 110 年至 114 年，中心累積受理三縣市兒少保護案件共 880 例，辦理兒虐諮詢或專家會議 197 案。114 年度 1-11 月，中心共處理 287 件兒少保護醫療案件，辦理 21 案（16 場）專家傷勢研判研討會、15 場跨專業教育訓練，並執行超過 1,200 人次偏鄉社區巡迴服務。

114 年度，面對通報量持續增加、個案複雜度提升及偏鄉地區資源不均等挑戰，中心以三大核心方向推動業務：第一，強化急重症與重大兒虐案件醫療支援能力，自 113 年底培訓新增兒保核心醫師群；第二，深化跨院與跨縣市協作，透過研討會與教育訓練提升兒虐辨識與處遇品質；第三，推動服務擴展至偏鄉，以早療巡迴站與居家安全宣導回應弱勢地區需求。

馬惠明院長表示，本次榮獲法務部表揚，不僅肯定臺大醫院雲林分院兒少保護醫療整合成果，更是對所有第一線醫療人員、社工、司法與行政夥伴長期攜手合作的共同榮耀。展望未來，中心將持續秉持「在地化、可近性、連續性與跨專業合作」核心精神，深化醫療端急重症應變能力，推動創傷知情照護，並與雲林縣、嘉義縣、嘉義市社政與醫療單位攜手合作，打造更安全、健康、友善的兒少生活環境。