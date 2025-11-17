臺大醫院130週年暨金山分院改制15週年院慶系列活動熱烈開跑

台大金山分院提供

記者黃秋儒／新北報導

台大金山分院於今（17）日舉行慶祝臺大醫院130週年院慶暨台大金山分院改制15週年院慶系列活動開幕典禮，院方特別規劃一系列院慶活動，以深耕地方、強化醫療宣導，並融入社區辦理健檢服務、健康小站及音樂饗宴。秉持臺大醫院「健康至上、生命無價」的核心價值，台大金山分院強調將持續以使命感與專業，為在地民眾提供最優質的醫療保健，守護北海岸偏鄉民眾的健康。

典禮以「魔術師」李貫廷醫師的魔術表演開場，李醫師不僅是家庭醫學專科醫師，更是一位榮獲臺灣魔術發展協會舞台魔術冠軍的專業魔術師。他長期致力於將魔術融入健康照護，發表多篇魔術醫學相關的國際期刊論文，並設計經衛福部通過的「魔術運動嘉年華—預防及延緩失能方案」，以新穎有趣的方式守護民眾健康，這次遠道從台南北上，以魔術表演為金山分院週年慶增添光采。

接著，由金美國小舞蹈社的學生們精心準備的”夢幻藍海奇緣”，結合學校海洋教育課程，由低年級同學演出，金美國小舞蹈社團成立於民國102年，至今已培養無數熱愛舞蹈的孩子。社團舞風多元，學員在不同風格的舞蹈中培養肢體表達能力與藝術素養，不僅展示了青春活力，也傳遞出健康與活力的象徵，為在場的來賓帶來了視覺上的震撼與心靈上的感動。

活動在前衛福部部長邱泰源教授的致詞中拉開序幕，邱泰源曾任金山衛生所主任，對金山地區的醫療高度關心，他也對台大金山分院15年來在北海岸服務偏鄉的卓越貢獻表示肯定，期望未來持續提供更優質的醫療服務給北海岸地區的民眾，希望透過此次院慶活動，能夠讓更多民眾了解預防醫學及健康管理的重要性。

此外，萬金石三區黃雱勉、劉昌松、吳家兆區長也親自出席致意，感謝臺大醫院長期以來對當地社區的支持與協助，並期待醫院能繼續成為區內居民健康的守護者。

肝病防治學術基金會執行長粘曉菁醫師表示，國民健康是國家的根本，然而台灣成年人每年仍有約7,000多人死於肝癌，約5,000多人死於肝硬化，肝病定期抽血篩檢及腹部超音波檢查是相當重要的。肝病防治學術基金會曾於100年7月及104年10-11月與台大金山分院攜手合作辦理免費保肝抽血篩檢及腹部超音波檢查，共執行腹部超音波186人(轉診2位)及2次抽血活動篩檢3,485人，其中B肝帶原人數453人，帶原率約 12.99％，C肝帶原人數76人，帶原率約2.18％。今天適逢台大金山分院15週年慶，肝病防治學術基金會特別為北海岸四區民眾持續提供免費保肝抽血篩檢，同時也藉這個機會宣導肝病防治學術基金會近年大力推動的全民腹部超音波檢查，B、C肝炎帶原者應定期追蹤，每半年做一次腹部超音波，建議40歲以上民眾每年都要做一次腹部超音波，早發現，早治療，希望大家能把握機會清楚瞭解自己的肝臟是否健康！

台大金山分院院長蔡兆勳表示，台大金山分院在既有的良好基礎上，需要持續向前邁進，懇請大家繼續支持。尤其是長照及醫療大樓新建工程已完成招標，希望明年5月順利動工，這是台大金山分院未來發展的重要里程碑，相信在大家共同的努力合作下一定能夠順利地完成，讓台大金山分院強化維護民眾健康，提供給民眾更優質的醫療服務。同時金山分院也爭取到健康台灣深耕計畫的經費，這對提升醫療品質也會有很大的幫助。

另外，蔡兆勳也感謝各界人士對於台大金山分院的協助，包括松山霞海城隍廟捐贈本院門診叫號資訊系統，讓台大金山分院與時俱進地提供簡易、親和的健保卡插卡報到機，讓就診的病友可以即時掌握看診的順序，大大減輕候診民眾等待的焦慮，又能讓護理師專心處理門診醫療業務，對於提升北海岸偏鄉醫療有相當大的幫助；另也感謝永彰科技股份有限公司的熱心捐贈作為促進金山及北海地區「社區健康營造」之經費，台大金山分院感謝各界的愛心及支持，未來將秉持成為北海岸民眾最信賴的醫院，持續守護偏鄉居民的身體健康。

本次院慶開幕典禮，在門診報到系統捐贈儀式中畫下句點，另為期一週的院慶週系列活動，內容涵蓋免費肝炎及肝癌抽血檢查、健康小站、音樂饗宴及北海藝廊展出，希望推廣健康知識，提升民眾對疾病預防的認識，活動時間自11月17日至20日，歡迎有興趣的民眾踴躍前往參加。