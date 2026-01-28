臺大醫雲林分院攜手國衛院 啟動八大先導合作研究計畫
記者陳正芬／雲林報導
臺大醫院雲林分院與國家衛生研究院廿八日舉行學研合作意向簽約儀式，正式啟動一一五年度八項先導合作研究計畫，以深化中台灣醫療量能、回應高齡化與氣候變遷等公共健康挑戰。合作涵蓋智慧醫療、精準醫學、環境與世代研究、前瞻臨床與慢性病監測等重點領域，展現國家級研究能量與臨床實務緊密結合具體成果。
二○二五年底，台灣正式邁入超高齡社會，且老化速度居世界之冠。馬惠明院長表示，雲林分院長期深耕資源相對不足的雲嘉南地區，致力讓高端醫療與研究成果真正走進社區。此次與國衛院攜手推動多項先導計畫，呼應院方「典範醫院、智慧醫院、人本醫院」核心理念，也象徵臺灣大學轉譯醫學能量正式向南延伸，實現「島嶼的邊緣，成為世界的中心」願景。
國衛院司徒惠康院長說，與雲林分院合作，將智慧醫療、精準醫學與環境健康等領域研究落地到臨床與社區，充分展現學術研究與公共健康實務結合典範。雙方合作可加速研究成果的臨床轉化，更培育跨世代醫學與研究人才，進而提升中台灣醫療韌性與社區健康守護能力。
江文莒副院長說，八項先導合作研究計畫，由雲林分院臨床團隊與國衛院研究人員緊扣臨床需求與公共衛生議題，研究重點包含智慧醫療與數位健康應用、世代研究與環境健康、生物醫療與轉譯醫學，以及慢性病與神經退化疾病的精準監測。
研究計畫結合數位科技與多策略介入改善高齡族群夜尿問題、人工智慧分析X光影像提供骨質疏鬆篩檢新模式，以及透過大型動物模型探索心臟疾病治療新方法。同時涵蓋早期非侵入性失智症檢測工具研發、酒精代謝基因與慢性疾病研究及建構跨領域生醫資料與環境暴露平台，提供未來精準治療與公共衛生決策基礎。
馬惠明院長說，院方持續以「人本醫院、創新醫院、智慧醫院、韌性醫院、永續醫院、典範醫院」六大核心戰略為發展主軸，穩健打造嘉南平原醫療燈塔。強調，八項先導研究計畫是學術探索，更是「韌性醫院」與「永續醫院」的長期投資。雲林分院將持續深化與國衛院合作，推動研究成果轉化為臨床照護與政策建議，善盡大學醫院社會責任，為中台灣建構更健康、更幸福且更具韌性醫療環境。
