臺大雲林分院巴金森病友會登場 勇腳棍健走課助病友穩健每一步

▲臺大醫院雲林分院於2021年成立巴金森病友會，致力於建立互相支持和分享經驗的平台，為巴金森病友及其家人提供更多的支持和資源。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】臺大醫院雲林分院於2021年成立巴金森病友會，為巴金森病友及其家人提供更多的支持和資源，透過病友團體的課程活動，讓病人可以維持正常的社交，產生人際良性互動，並交換自身經驗、互相鼓勵持續接受治療，致力於建立互相支持和分享經驗的平台，幫助病友應對這種神經退化性疾病帶來的挑戰。13日於斗六院區舉辦第十次巴金森病友會活動，以健走杖為主題，源於不倒翁健走杖，邀請不倒翁運動學校專業健走杖運動指導員許婷淯，告訴病友如何啟動健走杖的活力密碼，穩健行走每一步。

不倒翁學校是郭健中醫師於 2018 年 6 月創辦，宗旨是推廣不倒翁健走杖運動，打敗肌少症。與臺大醫院雲林分院馬惠明院長同為救人無數的急診出身，郭健中醫師斜槓為運動教練，將健走杖帶入樂齡運動課程中，希望能幫助高齡朋友戰勝肌少症、巴金森病等高齡疾病造成的行動困難。

▲巴金森氏症的挑戰，除了藥物治療外，規律且安全的運動同樣是維持身心健康的重要關鍵，陳信水副院長與張楷杰主任與病友一起體驗健走杖製作及相關訓練課程。（記者劉春生攝）

神經部張楷杰主任表示，巴金森氏症是一種神經退化性疾病，患者常因肌肉僵硬、平衡失調、走路困難等症狀而面臨移動挑戰。傳統拐杖在支撐與穩定性上常有不足，而「不倒翁健走杖」可有效分散身體負重，增加行走時的安全與信心，幫助病友維持活動力。

陳信水副院長表示，巴金森病友會自成立以來，已成為病友與家屬的重要交流平台，不僅能獲得醫療團隊的專業指導，也能在活動中彼此交流、共同成長。面對巴金森氏症的挑戰，除了藥物治療外，規律且安全的運動同樣是維持身心健康的重要關鍵。「健走杖活動，不只是運動課，更是一次找回自信與活力的練習。

▲不倒翁學校是郭健中醫師於2018年創辦，宗旨是推廣不倒翁健走杖運動，打敗肌少症，由許婷淯指導員至現場指導與分享，分享案例中有90幾歲病友使用健走仗的成果。（記者劉春生攝）

不倒翁運動學校專業健走杖運動指導員許婷淯則分享，透過不倒翁健走杖對長者來用是勇腳棍，透過健走杖運動是巴金森的健康的「活力密碼」，能夠安全又有效的強肌訓練，適合長者的下肢與平衡訓練，透過課程讓長者打造專屬自己的勇腳棍，學習日常生活中的小技巧，從運動中找到力量與自信。

神經部張楷杰主任表示透過病友會的經驗分享環節，讓病友及家人分享彼此的照顧經驗與生活點滴，不但進一步增進病友之間的聯繫同時也加深了相互間的支持跟信任感。未來，臺大醫院雲林分院將持續推動病友會與健康促進活動，深耕社區、守護鄉親，成為嘉南平原最閃耀的醫療燈塔。