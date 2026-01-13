臺大雲林分院號召捐血 熱血登場

【醫檢築愛、熱血續航】臺大醫院雲林分院醫事檢驗師節暨公益捐血活動，一月十三日打造韌性醫院溫暖登場。（記者劉春生攝）

面對高齡化社會、少子化衝擊與極端氣候帶來的多重風險，醫療體系如何在平時累積能量、於關鍵時刻即時應變，已成為全民共同關注的重要課題。其中，血液供應的穩定與否，更是攸關急重症、孕產婦及手術病人生命安全的關鍵基礎。臺大醫院雲林分院長期以「打造韌性醫院」為核心目標，透過制度設計、跨域合作與專業整合，持續強化醫療體系的整體應變能力，並於一 十三日醫事檢驗師節前夕，舉辦「醫檢築愛，熱血續航」醫事檢驗師節暨公益捐血活動，號召院內同仁與社會大眾共同參與，以實際行動支持第一線醫療體系，展現公私協力守護生命的力量。此次活動現場貴賓雲集，包括雲林縣衛生局醫政科趙曰聰科長、台中捐血中心林冠州主任、中華民國醫事檢驗師公會全國聯合會賴信亨理事長，以及長期支持公益與醫療發展的企業代表─玉山銀行斗六分行蔡慶南協理、塔吉特千層蛋糕廖柏凱總經理、遠頭米公司蔡文遠董事長、嘉銘營造有限公司王維甄總經理等人，齊聚一堂，共同以實際行動力挺醫檢專業與公益捐血，展現醫療與社會攜手守護生命的力量。

臺大醫院雲林分院院長馬惠明表示，感謝醫事檢驗師長年在幕後把關檢驗品質與輸血安全，是醫療體系不可或缺的關鍵角色；而公益捐血則是社會共同參與醫療支持的重要力量。透過醫事檢驗師節結合捐血活動，不僅向專業致敬，也讓制度、醫療與社會形成正向循環。

為提升血液調度效率與緊急應變能力，臺大醫院雲林分院建置全國首創的數位化血庫調度平台，其中「跨院智慧輸血系統」可即時掌握血品存量與流向，將緊急供血調度時間由原本約 三小時大幅縮短至 三十分鐘，有效提升重大手術、急重症及大量出血病人的救治效率，為區域醫療韌性奠定關鍵基礎。

馬惠明院長進一步指出，分院長期深耕偏鄉醫療與制度創新，相關成果屢獲中央肯定，累積第三度榮獲政府服務獎的重要里程碑。從早期的在地醫療整合，到以「安心雲林 e 院聯防」強化數位與跨院合作，再到以「打造安全防『婦』網－偏鄉婦幼的靠山」榮獲第 八 屆政府服務獎「社會創新共融」殊榮，展現分院已將創新服務由單點突破，轉化為可長期運作、可複製擴散的制度能力，為打造韌性醫院奠定穩固基礎。

台中捐血中心主任林冠州表示，近年血液庫存易受寒暑假、連續假期及極端氣候影響而波動，農曆春節前後更常面臨用血壓力攀升。穩定的血液供應不僅仰賴制度規劃，更需要民眾長期支持。選在醫事檢驗師節舉辦捐血活動，有助於提升社會對血液安全與醫療韌性的重視，讓每一袋熱血成為支撐醫療體系運作的重要後盾。

中華民國醫事檢驗師公會全國聯合會理事長賴信亨表示，醫事檢驗師肩負守護檢驗品質與輸血安全的責任，長期默默支撐醫療體系運作。透過醫檢師節結合公益捐血，不僅彰顯專業價值，也讓社會大眾理解，每一份血液的捐贈都直接支持急重症病人與孕產婦的生命安全，呼籲社會各界持續關注並參與捐血行動，共同守護醫療韌性。

臺大醫院雲林分院檢驗醫學部主任謝月貞指出，醫事檢驗師檢驗品質、輸血安全及血庫調度等層面，皆肩負醫療體系的守門人角色。雲林分院長期投入血庫流程優化與跨院協調，建構具備高度彈性與應變能力的血品支援體系，正是韌性醫療在後勤端的具體展現。

玉山銀行斗六分行蔡慶南協理表示，企業在追求永續發展的同時，更應回應社會需求。捐血活動不僅是資源的投入，更是一種與醫療體系並肩同行的承諾。

此次活動由臺大醫院雲林分院檢驗醫學部主辦，攜手中華民國醫事檢驗師公會全國聯合會、雲林縣醫事檢驗師公會，並結合台中捐血中心，以及玉山銀行斗六分行、塔吉特千層蛋糕、鈺統食品、遠頭米等多家在地愛心企業共同參與，透過公私協力的模式，號召社會大眾挽袖捐血，展現醫療專業與關懷社會並肩同行的具體行動。截至中午，現場已有 六十人完成捐血，共募集 七十五單位熱血，顯示民眾對醫檢師節暨公益捐血活動的高度支持。

「醫檢築愛，熱血續航」不僅是一句口號，更象徵專業、制度與社會共同構築的安全網。臺大醫院雲林分院誠摯邀請符合資格的民眾於 一 月 十三日蒞臨活動現場挽袖捐血，以實際行動支持醫療韌性，讓每一份熱血成為守護生命、延續希望的重要力量。