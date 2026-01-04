臺大雲林分院「HI-HOPE 幸齡協奏曲」 社區健康福祉管理師串聯鄉鎮長照資源
【記者 劉春生／雲林 報導】臺大醫院雲林分院與國家衛生研究院國家高齡醫學暨健康福祉研究中心團隊，於114年年底共同推出「HI-HOPE 幸齡協奏曲—健康智慧跨域協力」計畫，並於年度尾聲舉辦成果發表記者會暨座談會。雲林四大健康支柱—雲林縣政府、國家衛生研究院、雲林科技大學與臺大醫院雲林分院—共同邀請社區據點代表、長輩及健康照護團體齊聚一堂，分享年度推動成果。
此次成果發表記者會貴賓蒞臨踴躍，包含立法委員 劉建國、雲林縣副縣長 謝淑亞、雲林縣衛生局局長 曾春美、國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長 許志成、國立臺灣大學醫學院附設醫院北護分院院長 詹鼎正、國立雲林科技大學校長 張傳育，以及雲林縣政府計畫處處長 李明岳、社會處處長 林文志、社會處老人福利科科長 呂政軒、衛生局保健科科長 陳依君等長官親臨指導顯示地方政府、醫療院所、研究機構與學界攜手推動高齡健康政策的高度共識。
計畫總主持人臺大醫院雲林分院馬惠明院長表示，面對高齡化社會快速來臨，政府推行長照3.0，核心目標包括「健康老化」與「在地安老」。而醫療角色必須從「治療疾病」走向「預防失能」與「延緩退化」。院方推動HI-HOPE計畫，正是希望透過整合式、系統性的評估模式，及早發現長者健康風險並提供適切介入，讓長者能在熟悉的社區中安心生活，才能真正落實健康老化，這也是具體回應國家「健康台灣深耕計畫」的重要實踐。
國衛院高齡中心許志成執行長表示，國民健康署已在全台推行WHO的ICOPE長者六力篩檢，包含認知、行動、營養、憂鬱、聽力與視力等能力。雖能掌握長者健康狀況，但篩檢後的處理、轉介與資源連結仍有強化空間。本計畫除六力篩檢外，進一步納入銀髮族常見健康議題，包括骨質疏鬆、用藥安全、泌尿問題及社會福利評估等，共計十項功能，簡稱 「十全老人計畫」，期望全面照顧社區長輩。
▲劉建國立委肯定此計畫的共同願景是透過醫療、預防和研究的結合，讓長輩都能健康安老。（記者劉春生攝）
雲林科技大學張傳育校長表示，在實際參與社區高齡服務的過程中，團隊發現傳統健康評估與服務模式相當耗費人力與時間，例如一份涵蓋十項功能的健康檢查報告，往往需要多位不同專業人員分工完成。為減輕第一線人力負擔，雲科大發揮在資訊與工程領域的優勢，導入人工智慧（AI）技術，協助系統化整合各項檢查流程，使資料蒐集、分析與報告產出更加有效率，並能快速生成具個人化參考價值的健康與醫療建議。未來也將持續以 AI 技術與計畫深化合作。
立法委員劉建國指出，「健康臺灣深耕計畫」是我國因應高齡化社會的重要政策方向，而國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心，正扮演推動健康政策與提供實證研究的重要關鍵角色，未來更具備成為國家長期照護政策研究與決策依據中心的高度潛力。他強調，政策目標不應僅止於長期照護，而是要積極落實「在地健康安老」，透過預防醫學、早期介入與社區支持，延緩甚至避免長者進入長照階段，朝向從長照 2.0 邁進長照 3.0 的願景發展。
神經部張楷杰主任指出，今年度計畫已於雲林縣30個社區據點，對577位長者執行十全老人計畫。結果顯示，視力與認知功能異常最常見，比例皆超過五成；另有四成長輩面臨多重用藥問題，且呈現明顯城鄉差異，反映醫療可近性與社會資源分布對健康之影響。團隊一年內舉辦超過100場社區健康篩檢與報告解說、880小時介入課程、超過200小時藥事評估與諮詢，以及超過100小時社區志工健康增能課程。
骨科部傅紹懷醫師補充，HI-HOPE建立了「社區健康福祉管理師」照護模式，部署八名管理師，服務遍及十六個鄉鎮。福祉管理師負責追蹤長者健康、安排介入課程、轉介服務，並擔任醫療院所與社區的溝通橋樑。為確保永續發展，團隊亦建立管理師與社區志工培訓制度，透過超過四十小時十全老人核心課程，應對高齡健康挑戰。
國衛院高齡中心助研究員王貞予藥師表示，社區篩檢只是第一步，為真正守護長者健康，團隊必須有效串連在地醫療資源。計畫與雲林縣藥師公會合作進行用藥異常轉介，轉介率高達93.3%。長者在行動及骨質疏鬆等與日常生活相關項目，也呈現高轉介完成率，有效克服偏鄉長者就醫交通與距離障礙。
▲張傳育校長表示，雲科大將發揮在資訊與工程領域的優勢，協助計畫導入人工智慧（AI）技術，協助系統化整合各項流程。（記者劉春生攝）
健康福祉管理師作為跨域連結核心，透過「政策連結、地方協作、社區共構」模式，成功整合中央政策與地方執行機制，串聯政府、醫療院所與社區團體，建構可持續運作的高齡健康治理網絡。也呼應「健康台灣深耕計畫」推動在地化健康促進與智慧照護的精神。
記者會亦進行象徵性的 「HI-HOPE 幸齡協奏」啟動儀式。由四大健康支柱代表將象徵合作的「音符」放置於五線譜上，象徵協奏曲正式啟動。隨後，社區夥伴與長輩也分享計畫中的真實經驗，呈現落地成果。
活動最後，由雲林縣政府謝淑亞副縣長、國衛院許志成執行長及臺大醫院雲林分院馬惠明院長，致贈感謝狀予各社區夥伴，感謝一年來的共同投入。馬惠明院長表示，「社區夥伴與團隊的投入，讓 HI-HOPE 不只是計畫名稱，而是長者生活中的真實陪伴。」透過社區健康福祉管理師與在地夥伴的努力，HI-HOPE已成為雲林高齡健康推動的重要典範，也展現臺大醫院雲林分院在雲嘉平原扮演的醫療燈塔角色。
馬院長最後強調，未來，臺大醫院雲林分院將持續以「人本、創新、智慧、韌性、永續」為核心，深耕在地、整合醫療、長照與社區資源，推動高齡友善健康照護模式，也讓地處島嶼邊陲的雲林，成為台灣長照的典範。
其他人也在看
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 140
中職》「抗荷英雄」高掛球鞋！吳哲源難敵肩傷遺憾引退
曾以遞補身分寫下傳奇，在2023年世界棒球經典賽（WBC）一戰成名的中信兄弟投手吳哲源，今（2）日正式透過社群媒體決定暫別這項他最熱愛的運動。這名在2016年以第十輪順位進入職棒的「草根強投」，在經歷與右肩傷勢長達2年的漫長復健後，決定告別職棒賽場，為其10年的黃衫生涯畫下句點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 13
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 80
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 10 小時前 ・ 35
美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了
美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球。作家、時事評論員汪浩3日說，馬杜洛被捕所傳遞出的政治訊號，對親中威權勢力而言，緊抱中共領導人習近平大腿，已不再是可靠的保命符，「國民黨小心了」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 134
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 3
無X、內X都做了！夜奔人夫家激戰 健身女教練傳訊嗆聲正宮
台北市1名健身女網紅小萱（化名），先前與人夫阿豪（化名）發生外遇，兩人多次相約摩鐵嘿咻，小萱還趁正宮出國時，跑到阿豪住家過夜，並傳訊息給正宮嗆聲，內容提及「無套、內X全部都來了」等字句，阿豪妻子憤而提出告訴；台北地院判小萱須賠償56萬8340元，全案仍可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 65
賴清德緊張了？邱毅曝這3人抓「致命把柄」
[NOWnews今日新聞]為協助民眾黨立委陳昭姿推動《人工生殖法》草案，民眾黨前主席柯文哲2日現身立院，不只拜會國民黨團，還與民進黨團總召柯建銘握手大和解。前立委蔡正元說，老柯與柯P見面，像是老先覺過...今日新聞NOWNEWS ・ 8 分鐘前 ・ 46
柯文哲新工作曝光！震撼宣布長住「這縣市」要靠筆電、睡袋過活
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，多縣市人選已陸續出爐。民眾黨日前正式徵召白委張啓楷參選嘉義市長，黨主席黃國昌表示，將秉持最大誠意及善意，與國民黨討論整合，外界更盛傳藍營有意禮讓，不過卻斷言「可能不會贏」。對此，前黨魁柯文哲今（3）日與張啓楷出席「阿北回嘉小草座談」活動，宣布將擔任其競選總幹事，並將於此地Long Stay。民視 ・ 1 天前 ・ 446
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 5 小時前 ・ 122
被川普抓走的委內瑞拉總統馬杜洛是誰？
[NOWnews今日新聞]美軍今（3）日對委內瑞拉發動大規模突襲，先是在凌晨連續轟炸委內瑞拉多地後，再由美國總統川普（DonaldTrump）宣布已將委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 105
50歲男不菸不酒 每天喝「黑咖啡」竟快洗腎！醫示警：一堆人中
喝咖啡有益健康，但醫師洪永祥提醒，若是喝到變質的咖啡豆，就會嚴重傷腎。一名50多歲的男子相當重視健康，不碰菸酒，每天晨跑，某天昏倒送醫確診腎衰竭五期，但該男子沒有三高等導致腎衰竭的疾病，細問後才知，男子會買大包裝的咖啡豆回家囤放，最後咖啡豆已變色，男子仍喝下肚，長期危害腎臟功能至腎衰竭第五期，喝到快洗腎。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 10
2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」
2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新解析內容，指出今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份，示警2026大選4縣市恐「藍天恐變綠地」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 545
低本益AI股大清單曝光！專家點名「最強5虎」：這檔今年可賺一個資本額、股價才百元出頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導中山大學國際金融學院國資所所長王昭文從台股AI族群中篩出14檔潛力標的，清一色具備低本益比條件，其中多檔甚至低於20倍。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
司曉迪自爆「睡完所有頂流男神」 范丞丞、鹿晗半夜急發聲明
網紅司曉迪（iamroosie）於2日深夜開始，一連更新多則貼文，抖出曾與多名男藝人的感情經歷，並曬出對話紀錄或照片，其中包括林更新、范丞丞、鹿晗、蔡徐坤⋯等人。由於名單都是大咖級男神，瞬間引發熱議，范丞丞的工作室更是緊急在半夜三點發表聲明否認。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 24
丙午年運勢出爐！2026「4生肖」犯太歲恐釀血光大破財 專家：做4事轉運
2026年開始了、也是農曆的丙午年（馬年）。命理專家楊登嵙指出磁場轉變，屬「馬、鼠、兔、牛」4生肖的人今年犯太歲，需要特別注意病痛血光之災、破財危機，建議這4個生肖可以透過安太歲或點光燈趨吉避凶，為自己求來平安年。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 3
委總統突遭美特種部隊入侵帶走！牛彈琴：給世界三大教訓 國際安全警鐘響起
美東時間周六 (3 日) 凌晨，美軍在委內瑞拉發動了一場震驚世界的軍事行動。多方消息證實，美軍出動三角洲特種部隊對委內瑞拉境內目標實施突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛及其夫人。 現場畫面顯示，委國首都爆炸火光染紅夜空，委國副總統羅德里格斯緊急聲明稱政府不知總統下落，並要求美方提供其鉅亨網 ・ 14 小時前 ・ 90
把握好天氣！ 「周三起」入冬最強寒流報到 低溫將跌破5度
把握好天氣！ 「周三起」入冬最強寒流報到 低溫將跌破5度EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 2
記憶體缺貨苦主喊漲價！外資出清這檔「電腦品牌」大廠捲走16億元 再倒貨南亞4萬張提款25億
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股本週（12/29～01/02）加權指數上漲793.79點，以29349.81點作收，漲幅2.78%，創下歷史紀錄。據證交所盤後公布籌碼動向，...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 13