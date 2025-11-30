臺大醫院雲林分院虎尾院區新醫療大樓於十一月三十日正式舉行動土典禮，賴清德總統（右一）親臨、立委劉建國（右二）、縣長張麗善（左一）、馬惠明院長（左四）、台大校長陳文章等貴賓共同主持。



（記者劉春生攝）

賴總統親臨動土，臺大雲林啟動百億級醫療大樓，打造嘉南平原醫療燈塔。臺大醫院雲林分院虎尾院區第二期醫療大樓興建，落實「健康台灣」願景歷經多年規劃與跨部會協力，臺大醫院雲林分院虎尾院區新醫療大樓於昨（三十）日正式舉行動土典禮，賴清德總統親臨主持表示：貴賓雲集參與新醫療大樓動土典禮，象徵中央對嘉南平原醫療量能與偏鄉健康照護的高度重視。這項工程不僅是雲林史上最大規模的公共醫療建設，也是政府推動「健康台灣」願景的重要實踐。工程預計於一一八年底完工啟用，未來將成為嘉南平原最具指標性的急重症醫療與教學研究中心。

接著台灣大學校長陳文章致詞表示：雲林分院長期深耕雲林，從急重症照護到公共衛生與人才培育，充分展現臺大落實大學社會責任（USR）的成果，也讓臺大醫學體系的使命扎根嘉南平原。立法委員張嘉郡、立法委員丁學忠、立法委員許宇甄三位一起上台，由立法委員張嘉郡代表致詞感謝地方與中央協力配合爭取興建急重症醫療來嘉惠雲林及中南部地區民眾提升醫療水準，偏鄉民眾獲益至大，立法委員劉建國也致詞表示:經多年的努力與地方的配合獲得中央及賴總統的支持肯定能夠在台大虎尾院區。來增建急重症醫療與教學研究中心，來平衡中南部醫療水準，使病患及家屬不必奔波到台北就醫不便，未來會加強雲林醫療水準的提升，然後朝拜祈求工程順利。接著，移步舉行動土典禮由賴清德總統親臨主典等貴賓皆共襄盛舉，共同進行祝禱祈福與動土儀式，期盼工程順利、興建圓滿。

立法委員劉建國、立法委員丁學忠、立法委員張嘉郡、立法委員許宇甄、行政院陳時中政務委員、監察委員林郁容、教育部朱俊彰常務次長、雲林縣張麗善縣長、雲林縣議會黃凱議長、臺灣大學陳文章校長率體系主管，包括張上淳副校長、臺大醫學院賴逸儒副院長、臺大醫院余忠仁院長、臺大醫院雲林分院馬惠明院長、另輔大醫院黃瑞仁院長、中興工程顧問股份有限公司陳伸賢董事長、俊彥建築師、劉培森建築師、潤弘精密工程事業股份有限公司李志宏董事長與地方士紳。

台大醫院雲林分院院長馬惠明院長表示：中央攜手臺大系統，共同推動嘉南平原醫療量能升級，虎尾院區新醫療大樓自一零五年啟動規劃，初期建築經費六十五億元。一零八年在立法委員劉建國積極爭取下，獲行政院前院長蘇貞昌大力支持，中央同意負擔三成經費，其餘七成由臺大醫療體系投入，成為推動此案的重要關鍵。