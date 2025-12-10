臺大頒114學年度獎學金 校長勉學生勇於探索與突破

臺灣大學舉行「114學年度各類獎學金頒獎典禮」，校長陳文章與獲頒「優秀青年」獎項的同學們合照。(臺大提供)

臺灣大學舉行「114學年度各類獎學金頒獎典禮」，校長陳文章與獲頒「學生傑出表現獎學金」的同學們合照。(臺大提供)

國立臺灣大學今天(10日)舉行「114學年度各類獎學金頒獎典禮」，會中總共頒發15項獎助學金項目，臺大校長陳文章指出，獎學金不僅是經濟上的幫助，更是一份肯定與責任，鼓勵學生在不同領域探索與突破。

陳文章校長強調，臺大要以新的視野迎接快速變遷的時代，培育具專業、創造力、領導力與利他精神的世界公民。他表示，臺大近年積極推動多元學習方案與國際合作，包括「NTU Beyond Borders」計畫、C³ Lab未來人才培力計畫，以及與馬克斯普朗克研究院、普林斯頓大學、法國巴黎薩克雷大學等國際頂尖學術機構的合作，展現臺大在培育新世代人才與推動世界級科研上的決心。他期許同學們勇敢迎接挑戰，主動回應人類社會的重要議題，並在未來回饋社會，延續設獎單位的關懷理念，讓善意持續傳遞。

今年共有2位學生代表致詞。來自韓國，就讀政治學系的申旻英同學，獲「國際學位生獎學金」。她以流利中文致謝，回顧從語言零基礎到融入校園的努力，並分享參與國際引路人計畫、迎新大使服務及實習經驗，強調「勇於挑戰與追求夢想的決心」，並感謝臺大獎學金讓她能專注學業、拓展國際視野。

另一位是我國籍學生代表、生化科技學系蔣瑮渂同學，獲「國立臺灣大學方頌仁先生原住民族學生獎學金」。她分享從失親、抗癌到重返校園的生命歷程，並以「不管生命怎麼波動，我都還能選擇前進的方向」勉勵同儕，期望未來投入癌症研究，推動無障礙與多元共融，讓社會看見差異背後的價值。

此次頒發獎助學金項目中，臺大自設獎項包括「國立臺灣大學優秀青年」、「國立臺灣大學學生傑出表現獎學金」、「國立臺灣大學國際優秀研究生獎學金」、「國立臺灣大學國際學位生獎學金」等，鼓勵同學在學業及其他方面多元發展，並吸引國際優秀學生就讀臺大。今年度「學生傑出表現獎學金」獲獎學生事蹟涵蓋體育、文學、科技、公共衛生及國際競賽等領域，包括世界大學生運動會金牌、國際電腦輔助設計競賽冠軍、詩集入選《Open book好書獎》、以及在《Nature Communications》發表研究論文，充分展現臺大學生的多元才華與全球競爭力。