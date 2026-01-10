臺大EMBA全球捐血馬拉松1/10盛大展開 連線五大洲30城

（生活中心／綜合報導）臺灣大學 EMBA 校友基金會歡慶30週年，要將臺大精神發揚到世界角落。發起「臺大EMBA全球捐血馬拉松」串聯紐約、北加州、達拉斯、休士頓、洛杉磯、東京、南非、德國、墨爾本、吉隆坡與台灣北中南等近 30 個城市共同響應，打造跨越五大洲的公益網絡。

圖／前經濟部長郭智輝肯定臺大EMBA校友基金會投入大規模捐血活動，展現Taiwan Can Help的精神。(臺大EMBA校友基金會提供)

活動由1月4日臺大校園起跑，今（1/10）於新竹遠東巨城購物中心盛大展開，啟動全球接力！以熱血守護青年與未來，展現臺大EMBA三十年深耕社會的力量。

廣告 廣告

臺大EMBA校友基金會董事長翁素蕙表示，臺大EMBA不僅追求學術卓越，更致力於將所學化為社會公益的力量。全球捐血馬拉松象徵跨文化、跨城市、跨世代的共同承諾。她並致謝團隊執行長張嘉翔、公益主委陳建慶、活動總召廖育聖博士、及眾多的學長姐們無私奉獻，才能結合全球校友的串聯的力量。海外由大紐約區臺大校友會蘇婓璋會長率先響應，美國各地臺大校友會以及EMBA校友會、團體、聯合主辦陸續加入熱血共好的行動，彰顯台灣熱血的力量在世界各地傳遞。台灣則由臺大EMBA學生會、竹友會，中南校友會劉敏英會長和南友會張佑銘會長等人鼎力支持。世界華人工商婦女企管協會林淑敏總會長、史丹福捐血中心與各地僑界熱情加入，共同促成這場史無前例國際公益規模！

圖／臺大EMBA校友基金會董事長翁素蕙（中）發起全球捐血活動，全球近30個城市響應。(臺大EMBA校友基金會提供)

1月10日全球啟動儀式於新竹遠東巨城購物中心舉行，前經濟部郭智輝部長高度肯定臺大EMBA校友在經濟和公益上的雙重貢獻。臺大管理學院院長陳家麟表示：翁素蕙董事長使公益影響力從台灣擴展至世界，是校友社群能量的最佳證明，也充分體現臺大「敦品勵學、愛國愛人」的校訓。臺大EMBA執行長何耕宇亦高度肯定臺大EMBA校友基金會，在臺大EMBA 30週年的重要時刻，串聯全球校友投入國際公益，彰顯臺大EMBA深具國際視野與社會責任的精神。臺大EMBA學生會會長熊俊瑋熱烈支持校友基金會的創舉，並呼籲民眾寒冬送暖、踴躍捐血！

圖／低溫下9點不到就有熱情民眾排隊響應捐血，寒冬送暖緩解血荒。(臺大EMBA校友基金會提供)

臺大EMBA新竹校友會翁楠凱會長、矽科宏晟董事長郭錦松、新竹巨城董事長李靜芳等企業領袖亦到場支持。全球捐血馬拉松不僅提升各地醫療用血，更讓世界看見台灣「善的力量」。臺大EMBA校友基金會承諾以「熱血共好」打造年度國際公益品牌，使臺大EMBA的影響力持續跨越國界、擴散至全世界。

全球串聯即日起全面展開。各站接力捐血活動時間如下：

1/04(日) 熱身揭幕 ：臺大校園馬站

1/09(五) 活動起跑 ：美國：橙縣

1/10(六) 活動起跑 ：

台灣：新竹遠東巨城站、花蓮遠東百貨站

美國：南加州

澳洲：墨爾本。

亞洲：吉隆坡站

1/10-17 美國：達拉斯站

1/11(日) 美國：北加州

1/17(六)台灣：宜蘭羅東站、台中新光三越站、台南中山捐血站、嘉義博愛站、嘉義垂楊站、高雄漢神巨蛋站

美國：洛杉磯站

1/18(日) 美國：紐約站

1/21(三) 台灣：桃園站、內科站

1/23(五) 台灣：台中新光三越站

1/24(六) 台灣：基隆站

1/31(六) 美國：休士頓站

2/08(日) 日本：東京池袋站

2/26(四) 台灣：彰化站

3/01(日) 中歐：德國柏林站。南半球:南非站

3/06(五) 台灣：台北轉運站

3/15(日) 英國：倫敦

更多引新聞報導

郭書瑤做愛完「對方不認她是女友」！超渣一舉動害爆哭

妹子約網友看影集「家中遭性侵」！色男進門逼張嘴 她崩潰報警

