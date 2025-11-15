臺大USR農夫市集熱鬧登場 優質農畜漁牧產品直送校園

臺大USR農夫市集熱鬧登場，多位貴賓蒞臨參與盛會。由左至右分別是：永續辦公室 沈瓊桃副主任、生農學院洪挺軒副院長、雲林縣農業處魏德聖處長、USR計畫主持人蕭旭峰教授、台大教務處劉力瑜副教務長、前生農學院徐源泰副院長。（圖：臺灣大學提供）

▲臺大USR農夫市集熱鬧登場，多位貴賓蒞臨參與盛會。由左至右分別是：永續辦公室 沈瓊桃副主任、生農學院洪挺軒副院長、雲林縣農業處魏德聖處長、USR計畫主持人蕭旭峰教授、台大教務處劉力瑜副教務長、前生農學院徐源泰副院長。（圖：臺灣大學提供）

公館商圈最大、最鮮活的第三屆「臺大USR農夫市集」活動，15日於臺灣大學舟山路盛大登場。適逢臺灣大學創校97年校慶，師生、校友及民眾紛紛湧入臺大校園，人潮絡繹不絕、場面熱鬧非凡。臺大生物資源暨農學院USR計畫團隊本屆以「雲林風土、校園創生」作為農夫市集的活動主題，展現團隊長期深耕雲林地區的成果與地方創生能量。而今年的USR計畫延續前期的精神，以「尋找雲林農村生命力–永續農村營造計畫」為主軸，強化產業鏈結與經濟永續議題，融入新科技、新媒體與新農業政策，從教育、實務到市場推廣，全面推動地方創生與農業轉型。透過舉辦農夫市集，落實USR城鄉資源互助的精神，展現特色農業、品牌創新及產學合作的成果，體現優鄉里、智農民、強農業的核心願景。

廣告 廣告

今年活動集結在地農民與青年創業團隊，超過35家攤商進駐，展售具有雲林地方特色的蒜頭、花生、玉米、段木香菇、台灣好米、豆包、角螺、虱目魚、文蛤、有機竹筍、蔬果脆片、三色薯條、台灣鯛魚、黑蒜土雞腿湯、紅殼雞蛋、醬油、蜂蜜等等，琳瑯滿目的優質農產品與創新加工品，滿足饕客喜歡嘗鮮的味蕾，讓參觀的民眾感受滿滿的雲林風土魅力。

臺大生農學院USR團隊自計畫推動以來，結合動植物醫學、食品科學與農業傳播推廣等領域專業，將學術研究與醫療資源引入雲林，協助在地產業鏈結與創新發展。更將導入「農碳團隊」，推動低碳栽培與碳盤查技術，協助雲林地區建立減碳、增匯、循環的綠色農業生產模式。此外，現今消費者意識的崛起，在多元價值爭鳴的市場中，本計畫也著重於培育新世代農業人才與品牌經營能力。透過跨領域課程、案例研究、實地參訪與產學合作，讓學生得以在真實場域中學習品牌管理、行銷策略及消費者行為分析，實踐學用合一。

臺大團隊多年來協助農村發展，以學術下鄉，技術落地的精神陪伴農民成長，落實產地源頭輔導、建立良好信任基礎，促成農業生產技術與觀念的升級，穩健農業生產，增進農產附加價值與產業競爭力，更搭配每年一次的農夫市集活動，在熱鬧鼎沸的背後，蘊藏著臺大USR團隊攜手雲林縣各地方農會、雲林縣政府農業處及動植物防疫所等單位，共同為土地、為產業、為農民的付出與努力，在在展現大學社會責任與地方創生結合的具體成效。

臺大生農學院院長林裕彬表示，「臺大USR農夫市集」除了可讓民眾不必舟車勞頓，在市區也能輕鬆買到雲林直送，最新鮮美味的優良農產品與食材外，也希望藉由校園開放空間，讓更多人認識雲林風土的美好！而這更是一場善盡大學社會責任 (USR) 所賦予的使命，推動公平、包容與永續的農業發展的行動，期待產官學研攜手前行，共創永續未來，也為臺灣農業注入新活力。