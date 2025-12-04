臺奧文化交流新篇章 史博館70週年壓軸特展《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展》繽紛開幕

【記者蔡富丞/綜合報導】國立歷史博物館建館70週年壓軸特展，象徵臺奧文化交流新篇章的《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展—從瓦爾德米勒到克林姆》，今（4）日於國立歷史博物館戶外庭園開幕。文化部長李遠、維也納美景宮（Belvedere, Vienna）策展人Dr. Franz Smola、國立歷史博物館長洪世佑及時藝多媒體傳播股份有限公司董事長黃文德等，共同見證奧地利經典藝術名作在臺灣綻放的歷史時刻，以及臺奧兩國以藝術為語言開啟更深層的文化對話。

文化部長李遠表示，花雖然不似其他植物可能有較多食用或建築等功能，但是花卻是最容易辨識植物的部分，因為花可以呈現各種色彩、樣貌，更由於花的生命相對短暫，花也因此是所有植物中最能呈現生命的起、滅及燦爛時刻的代表，「所以選擇花，是一個很厲害的策展」。李遠也期許歷經5年閉館後重新開館1年多的史博館，在建館70週年的時刻，能夠以維也納美景宮的展覽，再現榮景，「我以『繁花似錦』4個字祝福國立歷史博物館70週年，也送給美景宮」。

國立歷史博物館長洪世佑表示，今天適逢史博館70週年館慶，推出由奧地利維也納美景宮、國立歷史博物館、時藝多媒體三方共同主辦的國際特展，感謝美景宮館長Stella Rollig特別允諾克林姆（Gustav Klimt）真跡〈雨後〉（After the Rain）來臺，為史博館70週年誌慶。史博館前於暑假與日本東京大學綜合研究博物館共同策展《臺灣蘭花百姿》展，此時再呈現《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展》，代表史博館重新出發後，致力讓世界豐富多元的文化在博物館的平台上對話，也讓臺灣觀眾再次認識史博館。

美景宮策展人Franz Smola表示，維也納在19、20世紀之交，成為新藝術（Art Nouveau）風格的重要中心，而在繪畫領域中，克林姆是最具代表性的藝術家之一。可惜的是美景宮中多數著名克林姆的作品因材質脆弱，不適合長途運輸。所以能在史博館展出他的其中一件作品，是個難得的機會。觀眾透過此展將可同時比較中歐與東亞兩種藝術傳統，維也納百年的花卉繪畫固然歷史較短，難以與史博館中所呈現的千年東方花卉與自然繪畫傳統相提並論，然而正因時代與脈絡不同，兩者並置反而能互為映照、相互啟發，促成更豐富的跨文化對話。

時藝多媒體董事長黃文德表示，值此史博館70週年館慶之際，能促成這場特展是藝術的盛會，更象徵臺灣文化實力在國際上的綻放。「藝術是可以共有、共創、共享的」，期待此展開啟臺灣與奧地利更多跨領域、跨文化的深度交流，讓國際藝術的能量持續在臺灣發生、延伸。

維也納美景宮是奧地利最具代表性的國家級美術館，館藏跨越800年，擁有克林姆、席勒、莫塞爾等大師經典，享譽全球。本次展覽呈現美景宮典藏自18世紀至20世紀的60幅花卉主題藝術真跡，橫跨200年歐洲藝術史，展覽內容依時代分為6大單元，從巴洛克的繁麗、浪漫主義的抒情、美好年代的華麗，到印象主義的光影流轉、維也納分離派的革新，最終邁向現代主義的探索，完整呈現花卉在歐洲藝術史中的演進與象徵意義。展件亮點為象徵主義大師古斯塔夫・克林姆（Gustav Klimt）珍稀真跡〈雨後〉（After the Rain），不僅是美景宮國寶級原作首度來臺，展場特別打造讓觀眾身歷其境的「克林姆花園」沉浸式藝術空間，邀請民眾到訪史博館，走入19世紀大師筆下的絢麗花園，親歷跨世紀、令人屏息的繁花與藝術。

克林姆真跡〈雨後〉（After the Rain）創作於1898年，是克林姆與伴侶艾蜜莉・芙洛格（Emilie Flöge）旅居奧地利湖區期間所作，描繪下雨過後草地的靜謐風景，以柔和色調與細膩筆觸呈現自然的生命力，展現藝術家晚期風景畫的成熟風格，與名作〈吻〉（The Kiss）屬於同期創作。除了克林姆之外，還可見19世紀奧地利畫家瓦爾德米勒（Ferdinand Georg Waldmüller）及新藝術時期代表畫家埃貢．席勒（Egon Schiele）的經典之作，臺灣觀眾得以一窺歐洲藝術史中花卉繪畫從浪漫、象徵到現代主義的演變軌跡，近距離感受歐洲藝術的繽紛之美。

展覽特別邀請入圍第60屆金鐘獎戲劇節目女主角張鈞甯擔任語音導覽特別嘉賓，以她溫柔且具有感染力的聲線帶領觀眾穿梭於歐洲藝術花園。張鈞甯表示，「克林姆與同時代藝術家筆下的花朵，不只是自然的描繪，更是情感與時代精神的投射。能為這樣的展覽獻聲，是很特別的體驗。」

史博館補充，花卉的獨特迷人之處，在於以純粹的美感，讓人心生喜悅。正因花開短暫、脆弱易逝，藝術家才更加渴望用畫筆將那份瞬間的美永遠留下。歐洲的花卉繪畫從羅馬壁畫、荷蘭靜物一路傳承，18世紀來到維也納，發展出獨特的風貌。當時，維也納的瓷器工坊專門培養花卉畫師，美術學院更開設花卉課程；加上啟蒙時代興起的植物學研究，讓花卉不只是美麗的題材，更有了文化與科學的意義。19世紀，畢德麥亞時期的瓦爾德米勒，把花卉靜物推向精緻寫實的高峰；而在新藝術與維也納分離派時期，克林姆則以繁花與裝飾語彙，為花卉開啟現代藝術的新篇章。

除了國際特展，史博館70週年同步推出多元活動，完整呈現在文化保存、學術研究與公共服務上的新里程碑，包含限量優惠新臺幣250元的史博會員「常玉卡」，除了自辦特展及常設展全年通行，且享國際特展購票折扣、壽星生日當月攜伴免費入館、於史博館商店及荷悅餐廳消費優惠等，邀請民眾常常相遇史博館。另於12月13日辦理「跨70：博物館典藏維護與展示詮釋論壇」，以及《開史－七十典藏．相遇起始》專書出版等。歡迎民眾把握特展期間到訪看展、參與講座、手作體驗活動，感受歐洲藝術最燦爛的百年篇章。