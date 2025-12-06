臺奧文化交流新篇章 史博館70週年壓軸特展《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展》繽紛開幕
記者/葉佳欣報導
國立歷史博物館建館70週年壓軸特展，象徵臺奧文化交流新篇章的《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展—從瓦爾德米勒到克林姆》，4日於國立歷史博物館戶外庭園開幕。文化部長李遠、維也納美景宮（Belvedere, Vienna）策展人Dr. Franz Smola、國立歷史博物館長洪世佑及時藝多媒體傳播股份有限公司董事長黃文德等，共同見證奧地利經典藝術名作在臺灣綻放的歷史時刻，以及臺奧兩國以藝術為語言開啟更深層的文化對話。
文化部長李遠表示，花雖然不似其他植物可能有較多食用或建築等功能，但是花卻是最容易辨識植物的部分，因為花可以呈現各種色彩、樣貌，更由於花的生命相對短暫，花也因此是所有植物中最能呈現生命的起、滅及燦爛時刻的代表，「所以選擇花，是一個很厲害的策展」。李遠也期許歷經5年閉館後重新開館1年多的史博館，在建館70週年的時刻，能夠以維也納美景宮的展覽，再現榮景，「我以『繁花似錦』4個字祝福國立歷史博物館70週年，也送給美景宮」。
國立歷史博物館長洪世佑表示，今天適逢史博館70週年館慶，推出由奧地利維也納美景宮、國立歷史博物館、時藝多媒體三方共同主辦的國際特展，感謝美景宮館長Stella Rollig特別允諾克林姆（Gustav Klimt）真跡〈雨後〉（After the Rain）來臺，為史博館70週年誌慶。史博館前於暑假與日本東京大學綜合研究博物館共同策展《臺灣蘭花百姿》展，此時再呈現《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展》，代表史博館重新出發後，致力讓世界豐富多元的文化在博物館的平台上對話，也讓臺灣觀眾再次認識史博館。
美景宮策展人Franz Smola表示，維也納在19、20世紀之交，成為新藝術（Art Nouveau）風格的重要中心，而在繪畫領域中，克林姆是最具代表性的藝術家之一。可惜的是美景宮中多數著名克林姆的作品因材質脆弱，不適合長途運輸。所以能在史博館展出他的其中一件作品，是個難得的機會。觀眾透過此展將可同時比較中歐與東亞兩種藝術傳統，維也納百年的花卉繪畫固然歷史較短，難以與史博館中所呈現的千年東方花卉與自然繪畫傳統相提並論，然而正因時代與脈絡不同，兩者並置反而能互為映照、相互啟發，促成更豐富的跨文化對話。
時藝多媒體董事長黃文德表示，值此史博館70週年館慶之際，能促成這場特展是藝術的盛會，更象徵臺灣文化實力在國際上的綻放。「藝術是可以共有、共創、共享的」，期待此展開啟臺灣與奧地利更多跨領域、跨文化的深度交流，讓國際藝術的能量持續在臺灣發生、延伸。
維也納美景宮是奧地利最具代表性的國家級美術館，館藏跨越800年，擁有克林姆、席勒、莫塞爾等大師經典，享譽全球。本次展覽呈現美景宮典藏自18世紀至20世紀的60幅花卉主題藝術真跡，橫跨200年歐洲藝術史，展覽內容依時代分為6大單元，從巴洛克的繁麗、浪漫主義的抒情、美好年代的華麗，到印象主義的光影流轉、維也納分離派的革新，最終邁向現代主義的探索，完整呈現花卉在歐洲藝術史中的演進與象徵意義。展件亮點為象徵主義大師古斯塔夫・克林姆（Gustav Klimt）珍稀真跡〈雨後〉（After the Rain），不僅是美景宮國寶級原作首度來臺，展場特別打造讓觀眾身歷其境的「克林姆花園」沉浸式藝術空間，邀請民眾到訪史博館，走入19世紀大師筆下的絢麗花園，親歷跨世紀、令人屏息的繁花與藝術。
克林姆真跡〈雨後〉（After the Rain）創作於1898年，是克林姆與伴侶艾蜜莉・芙洛格（Emilie Flöge）旅居奧地利湖區期間所作，描繪下雨過後草地的靜謐風景，以柔和色調與細膩筆觸呈現自然的生命力，展現藝術家晚期風景畫的成熟風格，與名作〈吻〉（The Kiss）屬於同期創作。除了克林姆之外，還可見19世紀奧地利畫家瓦爾德米勒（Ferdinand Georg Waldmüller）及新藝術時期代表畫家埃貢．席勒（Egon Schiele）的經典之作，臺灣觀眾得以一窺歐洲藝術史中花卉繪畫從浪漫、象徵到現代主義的演變軌跡，近距離感受歐洲藝術的繽紛之美。
展覽特別邀請入圍第60屆金鐘獎戲劇節目女主角張鈞甯擔任語音導覽特別嘉賓，以她溫柔且具有感染力的聲線帶領觀眾穿梭於歐洲藝術花園。張鈞甯表示，「克林姆與同時代藝術家筆下的花朵，不只是自然的描繪，更是情感與時代精神的投射。能為這樣的展覽獻聲，是很特別的體驗。」
史博館補充，花卉的獨特迷人之處，在於以純粹的美感，讓人心生喜悅。正因花開短暫、脆弱易逝，藝術家才更加渴望用畫筆將那份瞬間的美永遠留下。歐洲的花卉繪畫從羅馬壁畫、荷蘭靜物一路傳承，18世紀來到維也納，發展出獨特的風貌。當時，維也納的瓷器工坊專門培養花卉畫師，美術學院更開設花卉課程；加上啟蒙時代興起的植物學研究，讓花卉不只是美麗的題材，更有了文化與科學的意義。19世紀，畢德麥亞時期的瓦爾德米勒，把花卉靜物推向精緻寫實的高峰；而在新藝術與維也納分離派時期，克林姆則以繁花與裝飾語彙，為花卉開啟現代藝術的新篇章。
除了國際特展，史博館70週年同步推出多元活動，完整呈現在文化保存、學術研究與公共服務上的新里程碑，包含限量優惠新臺幣250元的史博會員「常玉卡」，除了自辦特展及常設展全年通行，且享國際特展購票折扣、壽星生日當月攜伴免費入館、於史博館商店及荷悅餐廳消費優惠等，邀請民眾常常相遇史博館。另於12月13日辦理「跨70：博物館典藏維護與展示詮釋論壇」，以及《開史－七十典藏．相遇起始》專書出版等。歡迎民眾把握特展期間到訪看展、參與講座、手作體驗活動，感受歐洲藝術最燦爛的百年篇章。
其他人也在看
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 289
家境清寒男大生半工半讀遇詐騙 背沉重債務走上絕路
民視新聞／綜合報導彰化縣1名家境清寒，20歲劉姓男大生，努力考上台北某知名大學，半工半讀辛苦攢錢，卻被詐騙集團騙走所有積蓄，為了不拖累家人向銀行借貸，背負沉重債務，日前回彰化老家，被家屬發現倒臥浴室，送醫不治。除了社會處派員前往關懷，也有行善團結合民間力量，募款捐贈十萬，協助家屬處理喪葬費用。十方功德行善團創辦人陳永聰：「這是十萬塊，大家的力量來幫忙你喪葬費，我知道他（兒子）離開你很辛苦，你很捨不得心很痛。」善心人士帶著十萬元現金，轉交給死者劉姓男大生的媽媽，因為男大生家中清寒，被詐騙集團騙光錢，家屬無力負擔喪葬費用，這筆錢無疑是雪中送炭，解決燃眉之急。彰化一名20歲劉姓男大生，家境清寒，為了出人頭地，努力考上台北某知名大學，他辛辛苦苦半工半讀賺學費，卻被詐騙集團騙走積蓄，向銀行借貸背負龐大債務，日前回到彰化老家悶悶不樂，卻始終不告訴母親究竟被騙多少錢，被發現倒在浴室，送醫不治。死者劉姓男大生疑似因被詐騙背負債務壓力，被發現倒臥浴室，遺體送往彰化市立殯儀館。（圖／民視新聞）彰化縣社會處副處長涂敏群：「在接獲相關通報後，即指派社工前往關懷，並提供慰問金，也連結相關的社會資源，給予喪葬費用的補助。」彰化分局大竹派出所長黃信勳：「其死亡原因及有無遭受不法，目前已報請檢察官指揮中，釐清案情並積極偵辦。」彰化警方已介入調查是否有不法情事（圖／民視新聞）警方介入偵辦，追查詐騙集團，社會資源也動起來，幫助家屬度過難關。《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925（依舊愛我）※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995※ 反霸凌專線：0800-200-885原文出處：家境清寒男大生遇詐背沉重債務 走上絕路！警方、民團全動起來 更多民視新聞報導真可惡！連光復災民的錢都敢騙！想落跑在月台被逮 檢今火速起訴中國丟包涉詐嫌遣返回台 鹹粥嬤等了2年"愛孫終回家"藍白護航小紅書詐騙案 張益贍轟：受害者找他們算帳！民視影音 ・ 20 小時前 ・ 47
清潔員送電鍋遭判刑！巴毛律師斥「幽靈抗辯」喊：拾荒婦到底存不存在？
北部一名黃姓清潔隊員，先前因將價值32元的回收舊電鍋，送給一名拾荒婦人，遭檢舉之後，被檢方依貪污罪嫌起訴，引發民眾熱議。本月2日，士林地院一審宣判出爐，考量黃姓清潔隊員沒有不法所得、動機出於助人，且涉案金額極低，並第一時間出面自首，因此法院判處3月徒刑、緩刑2年、褫奪公權1年。對此，網路知名「巴毛律師」則表示，一開始也覺得很誇張，但直到判決出爐後，整個案情明朗起來，覺得「緩刑已經很寬容了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 107
國道火燒車…駭人畫面曝！溫度過高「引擎室炸出烈焰」整台車燒成火球
國道10號東向25.4公里處，屏東里港路段；昨晚（5日）發生恐怖火燒車案，一輛轎車，不明原因溫度過高，駕駛緊急停靠外側路肩，隨後引擎室起火燃燒，炸出巨大火光，照亮夜空；現場畫面，相當駭人，所幸，無人受困傷亡，火勢也在1小時左右撲滅，詳細事故原因，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
員警執行副總統交管勤務遭撞命危 總統府回應了
[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導副總統蕭美琴今（5）日前往宜蘭視察，礁溪派出所一名24歲林姓員警傍晚執行交管勤務時，在頭城鎮青雲路2段撞一輛廂型車撞擊...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
曹雅雯遭跟騷2年！女狂粉「違反保護令」已被羈押進大寮監獄
金曲歌后曹雅雯2年來遭新加坡籍劉姓狂粉長期騷擾，劉女不僅瘋狂傳訊，還曾經到板橋車站、西門町堵人，讓不少親友、粉絲擔心她的安危。曹雅雯今（5日）在IG限動發文表示，劉女3日再度違反保護令，目前已遭羈押至大寮監獄，喊話歌迷親友放心。太報 ・ 1 天前 ・ 3
快訊／國3四車連環撞！1車慘被擠扁 傷者無生命跡象
快訊／國3四車連環撞！1車慘被擠扁 傷者無生命跡象EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
宜蘭警執行副總統交管勤務被撞重傷 蕭美琴：非常難過與不捨
宜蘭礁溪警分局一名林姓員警（24歲）昨晚執行副總統蕭美琴視察交管勤務時，不慎遭徐姓男子駕駛的廂型貨車撞擊，林員腹部大面積外傷、右大腿部開放性骨折，因傷勢嚴重仍在醫院治療。副總統蕭美琴表示，員警執勤期間發生事故讓我們非常難過與不捨，希望大家為受員警集氣，能早日康復。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 6
倉庫內燃燒塑膠製棧板肇禍 台南南區塑膠工廠陷火海
台南市 / 綜合報導 昨(5)日晚上在台南市南區發生塑膠工廠大火，火勢迅速延燒，整間工廠都陷入火海。可以看到從工廠裡竄出的火舌和濃煙，相當驚人，消防隊獲報後出動60多名消防員，再加上消防機器人協助滅火，幸好工廠裡沒有人受困，火勢大約在晚上9點多被撲滅，初步調查起火原因是跟倉庫內的塑膠製棧板有關，還好沒人傷亡。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
入獄前要求前女友接濟母遭拒 男理髮店潑汽油砸店
新北市 / 綜合報導 昨(5)日下午，新北市三重區五華街一間理髮店，有民眾直擊一名男子到場潑汽油，之後還持鐵撬砸店，警方獲報迅速將人壓制。這名蔡姓嫌犯有槍砲、毒品、傷害等案底，前科累累，與理髮店長的妹妹之前曾交往過，因為即將入獄，找上前女友家人，希望能幫忙接濟媽媽遭拒。4日先持滅火器叫囂，昨日再潑汽油持鐵撬砸店，後續被 警 方逮捕送辦。灰衣男子態度囂張，後方的理髮店被他砸得亂七八糟，見員警到場還是不斷飆罵，蔡姓嫌犯VS.三重分局員警說：「我現在對你管束，你現在真的太危險了，我現在對你實施管束。」員警當場將人壓制在地，狼狽模樣全被附近的冷氣工人全程紀錄，而男子其實前一晚就曾到場叫囂。附近民眾說：「然後就到那邊去，接下來警察就跟他講了很久，然後他半夜，就來噴。」、「就已經有來恐嚇了，然後過沒多久就聽到在敲，他大概敲，1分鐘左右吧。」事發就在新北市三重區五華街一間百元理髮店，附近店家林立相當熱鬧。實際回到現場，明明是營業時間理髮鐵門拉下沒有營業，因為店內早已經被砸到滿目瘡痍，40歲的蔡姓嫌犯有槍炮毒品傷害等前科，最近要入獄，他因此找上前女友哥哥，希望能幫忙接濟媽媽生活費，4日談判未果半夜噴滅火器，昨日下午3點多先是到店潑汽油，20分鐘後再持鐵撬砸店，被員警依現行犯逮捕壓制。新北市警三重分局重陽所所長葉哲宏說：「豈料犯嫌手持鐵撬返回案發現場，訊後依公共危險、毀損、恐嚇罪嫌，移送新北地檢偵辦。」後續被依恐嚇傷害公共危險移送法辦，蔡姓嫌犯前案都還沒入監，如今又砸前女友家人的店，案底再填一筆。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
24歲宜蘭警執行蕭美琴交管勤務遭撞！深夜手術順利「脫離險境」 已轉往北部治療
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導副總統蕭美琴昨（5日）前往宜蘭視察，礁溪警分局派出24歲林姓警員前往執行交管勤務，未料卻在傍晚於頭城鎮青雲路2段遭一輛...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
獨家》驚悚！台南女警開紅單 竟遭斧頭砍傷
台南市一位女警昨天（6日）晚間在路邊開違停紅單，竟遭人持斧頭攻擊受傷，隨即由警方緊急送至市立醫院急救，所幸經搶救後已恢復意識，沒有生命危險，凶嫌已依現行犯被捕，將以殺人未遂罪嫌方向偵辦。警方指出，案發當時女警與同事在市區執行取締違規停車勤務，女警發現一輛汽車停放在禁止臨時停車區域，上前勸離並開立舉發自由時報 ・ 2 小時前 ・ 5
本勞加薪1元可獲外國技工名額？勞動部：至少要加2千元
依行政院日前通過的「跨國勞動力精進方案」，宣稱旅宿業及商港碼頭業為本勞加薪2000元才能獲得1名外國技術人力配額，但依勞動部近日預告的「雇主聘僱外國技術人力許可及管理辦法」草案卻僅提及只要提高一級投保級距即可，意謂可能最少會僅加薪1元就可獲得外國人名額，勞動部官員則說，會在授權的公告內中詳述，仍會要求至少為本勞加薪2000元才能引進外國技術人力。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
被開違停暴怒持斧頭砍傷警 嫌犯情緒失控「犯案動機曝光」
警方指出，事發時間約在晚間8時30分，崇善路沿線商家林立，是常見的違規停車檢舉熱點。警方接獲110通報後，黃姓女警與同仁趕赴現場取締違停車輛。未料，陳姓男子接過罰單後未發一語，卻突然轉身從車內取出野營斧，對女警猛力揮砍，現場情況相當驚險。根據現場目擊店家描述，...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 1
不是薪水變少！週休三日若過關 上班族嘆「1狀況」恐更慘
有民眾在「公共政策網路參與平臺」提案週休三日，引發廣大迴響，且通過附議人數門檻，但到底能不能過關，各界有不同看法。一名網友就直言，「週休三日不可能過關的」，因為當年調整到週休二日，就花了數年時間，且當時還曾取消勞工7天假，擔心若真的實行週休三日，可能要犧牲更多，「上班族們真的願意改成這樣嗎？」文章曝光掀起討論。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 3
中國再度無預警「丟包」台籍詐欺嫌犯！兩天共13人返台 刑事局急奔機場接
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導中國公安近日兩度未經事前通報，將台籍詐欺犯以「丟包式」方式遣返。前（3）日先透過小三通無預警送回10名台灣籍詐欺犯，昨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
大埤稻草酸菜季今明登場 民眾藝起稻鬧熱DIY體驗
（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】2025雲林縣大埤鄉「稻草酸菜文化季」，今明（6、7）日兩天在大埤鄉 […]觀傳媒 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
彰化溪湖名店阿讚爌肉飯遭大火波及 燒共4戶
彰化溪湖清晨五點半傳出火警意外，其中名店阿讚爌肉飯的倉庫也陷入火海，火警總共延燒四戶，幸好屋內的人都及時逃出。 #彰化#溪湖名店#阿讚爌肉飯#火警東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「出來就打死你！」賴瑞隆兒驚爆毆打、廁所堵女同學 初選對手、陳其邁都說話了
2026年縣市長選戰火熱開打，民進黨南部大票倉競爭相當激烈，高雄市長初選呈現4搶1的狀態，《TVBS》最新民調顯示，面對國民黨定於一尊的立委柯志恩，4名綠委中僅賴瑞隆在誤差範圍內小幅領先，邱議瑩、林岱樺、許智傑則落後較多。但如今居於領先地位的賴瑞隆，卻被爆出子女涉及校園霸凌事件，且並非單一事件，包含對同學動粗、甚至揚言「打死你」。對此，賴瑞隆4日晚間發布聲明......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 53
台中市立老人復健醫院開幕 石崇良盧秀燕共同啟動
（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中市政府委託中國醫藥大學營運的台中市立老人復健綜合醫院今天開幕，衛生福利部長石崇良、台中市長盧秀燕一起啟動開幕儀式，兩人都說，將造福台中市民及周邊民眾的就醫。中央社 ・ 18 小時前 ・ 發起對話